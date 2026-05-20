Ветеранів пропонують першочергово працевлаштовувати у держорганах і Нацполіції

На сайті уряду зареєстровано петицію, яка передбачає перегляд кадрової політики в органах влади та залучення частини чинних працівників силових структур до Сил оборони.

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано електронну петицію №41/009921-26еп щодо пріоритетного працевлаштування ветеранів бойових дій в органах державної влади та Національній поліції.

У зверненні ініціатори просять Президента України, Кабінет Міністрів та Верховну Раду розробити нормативно-правові акти для впровадження запропонованої системи ротації та кадрової заміни.

У тексті петиції зазначається, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян, а норми щодо проходження служби в органах влади та правопорядку мають діяти на засадах рівності та справедливості.

Серед запропонованих змін — створення механізму, за яким частину чинних співробітників поліції та інших силових відомств, які за віком і станом здоров’я можуть виконувати бойові завдання, пропонують залучати до безпосередньої участі у складі Сил оборони України.

Також ініціатори пропонують реформувати кадрову політику в органах виконавчої влади та Національній поліції та запровадити пріоритетне працевлаштування ветеранів і учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях з 2014 року і пізніше.

Окремо пропонується звільняти управлінські та адміністративні посади для ветеранів, які мають відповідний фах і досвід, щоб формувати корпус державних службовців і правоохоронців переважно з числа колишніх військовослужбовців.

Також у петиції йдеться про необхідність законодавчого врегулювання питання залучення працівників органів влади та Національної поліції до виконання військового обов’язку з урахуванням принципів соціальної справедливості та конституційних норм.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану.

