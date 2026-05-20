Дональд Трамп будує бальну залу у форматі бункера і з базою для дронів на даху – відео

13:22, 20 травня 2026
За словами Трампа, нова бальна зала площею близько 90 тисяч квадратних футів буде більшою за сам Білий дім.
Президент США Данальд Трамп розкрив плани з проєкту будівництва бункероподібної бальної зали біля Білого дому. За його словами, об’єкт матиме базу для дронів на даху та шестирівневий підземний комплекс із військовим госпіталем.

Під час екскурсії будівельним майданчиком для журналістів президент США заявив, що новий комплекс має суттєво посилити безпеку Білого дому. Саме тому Конгрес має виділити 1 мільярд доларів на реалізацію проєкту.

Втім, частина політиків виступає проти такого фінансування, називаючи проєкт надто розкішним на тлі економічних труднощів у США та наслідків конфлікту з Іраном.

За словами Трампа, нова бальна зала площею близько 90 тисяч квадратних футів буде більшою за сам Білий дім і зможе вміщувати до тисячі осіб.

Трамп також повідомив, що навколо комплексу встановлюють титанову огорожу, яку, за його словами, «не зможе знести навіть бульдозер». Дах будівлі планують зробити зі «спеціальної непроникної сталі».

Окрему увагу він приділив майбутній базі для дронів. Трамп заявив, що дах буде розрахований на «необмежену кількість дронів» і стане частиною системи захисту Вашингтона.

Крім цього, під будівлею споруджують шестирівневий підземний комплекс. За словами Трампа, там розмістять військовий госпіталь та дослідницькі лабораторії, але як вказують журналісти, Трамп не пояснив, на чому саме зосереджуватимуться дослідження. Білий дім відмовився надавати додаткові деталі.

До всього цього, вікна нової зали будуть виготовлені зі спеціального чотиридюймового скла.

