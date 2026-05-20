Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер подав його надто пізно

13:36, 20 травня 2026
Федеральний суд США зазначив, що Ілон Маск пропустив встановлений законом строк для подання претензій.
Федеральний суд в Окленді, штат Каліфорнія, відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI та її топменеджерів, у якому він звинувачував компанію у порушенні початкової місії організації та перетворенні її на комерційний проєкт. Про це повідомляє Associated Press.

Присяжні дійшли висновку, що Маск надто пізно подав позов і пропустив передбачений законом строк звернення до суду. Після тритижневого судового процесу журі радилося менш ніж дві години.

Ілон Маск був одним зі співзасновників OpenAI, створеної у 2015 році, а також інвестував у компанію близько 38 мільйонів доларів на ранньому етапі її розвитку. У позові він стверджував, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман таємно перевели організацію на комерційну модель роботи, порушивши її початкові принципи, спрямовані на розвиток штучного інтелекту на благо людства.

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс підтримала рішення присяжних та офіційно відхилила позов Маска.

Після рішення суду Маск заявив у своїй соцмережі X, що має намір подати апеляцію. За його словами, суд і присяжні не розглядали суть звинувачень, а справу закрили виключно через «технічне календарне питання».

«Немає жодних сумнівів у тих, хто уважно стежив за справою, що Альтман і Брокман справді збагатилися, вкравши благодійну організацію. Питання лише в тому, коли саме це сталося!» — написав Маск.

Адвокат мільярдера Стівен Моло заявив, що конфлікт між Маском і OpenAI далекий від завершення.

