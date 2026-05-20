  1. В Украине

В Раде готовятся повторно рассмотреть реформу публичных закупок по стандартам ЕС: что предусматривает законопроект

14:12, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о реформе публичных закупок, который должен гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС, однако документ уже вызвал замечания по поводу возможных юридических противоречий и коррупционных рисков.
В Раде готовятся повторно рассмотреть реформу публичных закупок по стандартам ЕС: что предусматривает законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом во время повторного второго чтения законопроект №11520, касающийся сферы публичных закупок. Инициатива предусматривает масштабное реформирование системы закупок в соответствии с европейскими нормами и обязательствами Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди ключевых целей законопроекта — усиление открытости закупок, улучшение контроля за расходованием бюджетных средств, а также создание более конкурентных и справедливых условий для участников рынка.

Отдельное внимание уделено гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС в сфере публичных закупок, что должно стать важным шагом для повышения эффективности государственных расходов, усиления доверия международных партнеров и дальнейшего продвижения Украины на пути европейской интеграции.

Также документ призван укрепить позиции Украины в переговорном процессе относительно членства в Европейском Союзе и способствовать выполнению международных обязательств государства.

Обновление законодательства в сфере публичных закупок предусматривает изменения процедур проведения тендеров и механизмов контроля за использованием бюджетных средств. Также законопроект предлагает расширить возможности участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Кроме того, ожидается совершенствование процедур закупок товаров и услуг за государственные средства, а также повышение эффективности использования ресурсов в условиях военного положения и во время дальнейшего восстановления страны.

Напомним, что принятие новой редакции Закона «О публичных закупках» было заявлено как ключевой этап гармонизации украинского законодательства с правом ЕС и обязательное условие для получения макрофинансовой помощи. Однако 29 апреля 2026 года Парламент не набрал необходимого количества голосов для принятия закона в целом, отправив его на повторное второе чтение.

Причиной стали не только дискуссии, но и игнорирование замечаний Главного юридического управления, которые указывали на неконституционность отдельных норм, коррупционные риски и противоречия с Гражданским кодексом Украины.

Законопроект № 11520 рассматривался как база для послевоенного восстановления системы публичных закупок, предусматривая внедрение динамических закупочных систем, альтернативных вариантов тендерных предложений и подхода к оценке стоимости жизненного цикла. Напомним, что его подготовка осуществлялась в рамках выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и соответствующих положений Меморандума с Европейским Союзом.

В то же время, по оценкам экспертов Аппарата Верховной Рады, в тексте законопроекта имеется ряд юридико-технических недостатков, которые могут создавать риски расширенного усмотрения органов власти и потенциально влиять на соблюдение принципа верховенства права.

Главное юридическое управление выявило ошибку в терминологии статьи 16 законопроекта, связанную с некорректным отождествлением понятий «процедура» и «способ» закупок. Проект смешивает понятие «процедура» как определенную европейскими директивами последовательность действий для выбора победителя (например, открытые торги или конкурентный диалог) и «способ» как метод обеспечения недискриминации при заключении договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]