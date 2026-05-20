В Раде готовятся повторно рассмотреть реформу публичных закупок по стандартам ЕС: что предусматривает законопроект

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о реформе публичных закупок, который должен гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС, однако документ уже вызвал замечания по поводу возможных юридических противоречий и коррупционных рисков.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом во время повторного второго чтения законопроект №11520, касающийся сферы публичных закупок. Инициатива предусматривает масштабное реформирование системы закупок в соответствии с европейскими нормами и обязательствами Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Среди ключевых целей законопроекта — усиление открытости закупок, улучшение контроля за расходованием бюджетных средств, а также создание более конкурентных и справедливых условий для участников рынка.

Отдельное внимание уделено гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС в сфере публичных закупок, что должно стать важным шагом для повышения эффективности государственных расходов, усиления доверия международных партнеров и дальнейшего продвижения Украины на пути европейской интеграции.

Также документ призван укрепить позиции Украины в переговорном процессе относительно членства в Европейском Союзе и способствовать выполнению международных обязательств государства.

Обновление законодательства в сфере публичных закупок предусматривает изменения процедур проведения тендеров и механизмов контроля за использованием бюджетных средств. Также законопроект предлагает расширить возможности участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Кроме того, ожидается совершенствование процедур закупок товаров и услуг за государственные средства, а также повышение эффективности использования ресурсов в условиях военного положения и во время дальнейшего восстановления страны.

Напомним, что принятие новой редакции Закона «О публичных закупках» было заявлено как ключевой этап гармонизации украинского законодательства с правом ЕС и обязательное условие для получения макрофинансовой помощи. Однако 29 апреля 2026 года Парламент не набрал необходимого количества голосов для принятия закона в целом, отправив его на повторное второе чтение.

Причиной стали не только дискуссии, но и игнорирование замечаний Главного юридического управления, которые указывали на неконституционность отдельных норм, коррупционные риски и противоречия с Гражданским кодексом Украины.

Законопроект № 11520 рассматривался как база для послевоенного восстановления системы публичных закупок, предусматривая внедрение динамических закупочных систем, альтернативных вариантов тендерных предложений и подхода к оценке стоимости жизненного цикла. Напомним, что его подготовка осуществлялась в рамках выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и соответствующих положений Меморандума с Европейским Союзом.

В то же время, по оценкам экспертов Аппарата Верховной Рады, в тексте законопроекта имеется ряд юридико-технических недостатков, которые могут создавать риски расширенного усмотрения органов власти и потенциально влиять на соблюдение принципа верховенства права.

Главное юридическое управление выявило ошибку в терминологии статьи 16 законопроекта, связанную с некорректным отождествлением понятий «процедура» и «способ» закупок. Проект смешивает понятие «процедура» как определенную европейскими директивами последовательность действий для выбора победителя (например, открытые торги или конкурентный диалог) и «способ» как метод обеспечения недискриминации при заключении договора.

