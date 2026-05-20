Петр Оленич и коллизия подсудности: что показала практика Верховного Суда

Дело Петра Оленича стало примером того, как правовая позиция Верховного Суда по подсудности может повлиять на рассмотрение уголовных дел в ВАКС и перспективы обращения в ЕСПЧ.

Адвокат Евгений Солодко: Более года прошло с тех пор, как Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда (ОП КУС ВС) огласила правовую позицию, которая на первый взгляд выглядит прагматичной и упрощающей работу судов. Но вместе с удачной формулировкой о «неочевидности подсудности до начала рассмотрения» на самом деле заложена мина замедленного действия под фундаментальные гарантии справедливого судопроизводства. Теперь нарушение правил подсудности, даже очевидное, может быть «прощено» судом, если оно выявлено уже после начала рассмотрения дела. Такая правовая позиция, на мой взгляд, может существенно изменить правила игры в уголовном процессе — и далеко не в лучшую сторону.

Что произошло?

Лицо было осуждено по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины к лишению свободы сроком на 9 лет. Обжалованным определением приговор оставлен без изменений. В кассации защитник ссылался на нарушение, по его мнению, требований УПК и просил отменить обжалованные решения и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции. Действительно, преступление было совершено в пределах территориальной юрисдикции Сквирского районного суда Киевской области, а дело рассматривал Белоцерковский горрайонный суд Киевской области. Защитник считал, что такое нарушение правил территориальной подсудности с учетом п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК является основанием для отмены судебного решения.

Он отметил, что суд апелляционной инстанции не проверил доводы его жалобы о нарушении правил территориальной подсудности и пришел к, по его мнению, необоснованным выводам об отсутствии нарушений УПК.

11 марта 2025 года Верховный Суд опубликовал правовую позицию относительно правовых последствий нарушения правил подсудности:

«Уголовное производство, поступившее в суд с нарушением правил подсудности, передается на рассмотрение другого суда в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 34 УПК, если такое нарушение выявлено до начала судебного разбирательства. В случае выявления обстоятельств, которые могут повлиять на определение подсудности, после начала судебного разбирательства продолжение рассмотрения дела судом, который начал такое рассмотрение, не является «нарушением правила подсудности», указанного в пункте 6 части 2 статьи 412 УПК, и не является основанием для отмены судебных решений».

Такого вывода пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения указанного дела (№ 357/10207/21), исследуя вопрос, имеется ли нарушение правил территориальной подсудности.

Итак, суд четко обозначил свою позицию: если дело начали рассматривать с нарушением территориальной подсудности, но это выявлено уже после начала судебного разбирательства — такое обстоятельство не является основанием для отмены приговора. Но не все так однозначно. Если глубже погрузиться в практику Кассационного уголовного суда, выясняется, что единства в этом вопросе нет.

Первая судебная палата vs Вторая судебная палата: закон как дышло

Действительно, в коллегиях сейчас отсутствует единая позиция относительно последствий нарушения местными судами правил территориальной подсудности при рассмотрении уголовных дел.

Те же судьи ОП КУС ВС в вышеуказанном постановлении отметили, что существует и другой подход — который применили судьи Второй судебной палаты КУС ВС по делу № 264/5559/18. Их постановлением были отменены приговор суда первой инстанции и определение апелляционной инстанции и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции. При этом суд ссылался на положения п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК и сформулировал правовой вывод о том, что нарушение правил территориальной подсудности является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и является безусловным основанием для отмены решения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 438 УПК.

Аналогичный подход применила Вторая судебная палата по делу № 335/3479/13-к, вынеся соответствующее постановление 23 января 2020 года: «нарушение установленных правил подсудности согласно п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК Украины является безусловным основанием для отмены судебного решения».

Вот такая дилемма. Или, как говорил классик: «У меня есть коллизия, подпись здесь и подпись здесь».

И чтобы ее решить и устранить неоднозначности в правовых позициях Кассационного уголовного суда, Большая палата должна рассмотреть аналогичное дело и обеспечить формирование единой позиции Верховного Суда по этому вопросу.

В чем опасность?

Хотя правовые выводы касаются нарушения территориальной подсудности, на самом деле есть основания опасаться, что такую правовую позицию начнут активно применять не только в контексте территориальности, но и специализации и институциональности. Такие случаи, собственно, уже фиксируются. Один из таких случаев произошел в моей практике недавно.

В уголовном производстве по обвинению экс-заместителя главы КГГА Петра Оленича судья Высшего антикоррупционного суда указала, что дело попадает в ВАКС, если существует одно из условий, прописанных в ст. 216 УПК Украины:

Условие №1 — должность обвиняемого (должность). В этом деле таких нет.

Условие №2 — размер ущерба: более 5000 прожиточных минимумов.

При рассмотрении дела Петра Оленича суд подсчитал: на момент совершения правонарушения прожиточный минимум составлял 2007 грн. Заявленный ущерб составлял 6 385 815 грн (превышение в 3 181,77 раза). Однако для подсудности ВАКС нужно было в 5000 раз — то есть почти 10 миллионов гривен. Казалось бы, очевидно, что дело не подсудно ВАКС, поэтому судья направила соответствующее представление в Апелляционную палату ВАКС.

Но апелляционная инстанция сослалась на вывод ОП КУС ВС о применении норм права по делу № 357/10207/21 от 24.05.2025.

Фактически Апелляционная палата ВАКС использовала правовую позицию, сформированную для решения вопроса территориальной подсудности, как универсальный аргумент для игнорирования нарушений специальной институциональной подсудности.

Еще одна опасность заключается в том, что таким образом фактически стимулируется процессуальное бездействие. Если нарушение подсудности учитывается после начала рассмотрения, у стороны обвинения исчезает стимул проверять и иные процессуальные вопросы заранее. Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблениям процессуальными правами, затягиванию рассмотрения дела и дополнительной нагрузке на судебную систему, поскольку ошибки, которых можно было бы избежать на этапе подготовки, будут исправляться уже во время судебного разбирательства.

Если ранее вопрос «имел ли право именно этот суд рассматривать дело» считался фундаментальной гарантией права на справедливый суд, то после такого подхода граница между «законным судом» и «любым судом» начинает стираться, а пренебрежение правилами подсудности перестает быть существенным нарушением.

Поставит ли точку ЕСПЧ?

Право на рассмотрение дела надлежащим судом — это не формальность и не техническое требование процессуального кодекса. Это одна из фундаментальных гарантий справедливого судопроизводства, закрепленных в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В частности, ч. 1 статьи содержит следующее положение: «Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который решит спор о его гражданских правах и обязанностях либо установит обоснованность любого предъявленного ему уголовного обвинения».

Таким образом, любое нарушение таких составляющих, как «право на независимый суд», «право на беспристрастный суд» и «право на суд, установленный законом», в Европейском суде по правам человека будет признано нарушением Европейской конвенции по правам человека. И если Верховный Суд не спешит формировать единую позицию, можно предположить, что окончательное слово в подобных делах будет сказано именно в Страсбурге.

Принципиально важно, что ЕСПЧ исследует, имело ли нарушение реальное влияние на права лица и соответствовало ли судопроизводство в целом стандартам справедливого процесса. И это должны хорошо понимать в Верховном Суде, который также не исследует и не оценивает доказательства, а проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм права.

Именно поэтому позиция ОП КУС ВС является достаточно уязвимой, поскольку она фактически позволяет судам первой инстанции легитимировать процессуальные нарушения молчаливым продолжением рассмотрения.

А теперь внимание.

Согласно данным IAC ISHR — миссии, способствующей соблюдению права на справедливый суд посредством мониторинга судебных заседаний, в 2025 году Украина заняла первое место по количеству установленных нарушений Европейской конвенции по правам человека. В 160 случаях из 164 решений, вынесенных Судом по делам против Украины, были выявлены нарушения Конвенции. Лишь в четырех делах (2,5%) ЕСПЧ не нашел нарушений со стороны государства. Основания для беспокойства огромные. Для сравнения, у Турции, которая традиционно лидирует по количеству заявлений, этот показатель втрое выше (9%).

Выявленные нарушения имеют следующую структуру:

Статья 6 ЕКПЧ (право на справедливый суд): 92 нарушения

Статья 5 ЕКПЧ (право на свободу и личную неприкосновенность): 68 нарушений

Статья 3 ЕКПЧ (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения): 42 нарушения.

Статистика ЕСПЧ за 2025 год — это не абстрактные цифры. Это зеркало, в котором отражаются системные недостатки отечественного судопроизводства. 92 констатации нарушения права на справедливый суд — это сигнал тревоги, который невозможно игнорировать.

Оптимизм здесь возможен лишь в том контексте, что лица, осужденные с нарушением правил подсудности, имеют реальные основания для обращения в ЕСПЧ. А что касается Украины, то если в Страсбурге зафиксируют системность проблемы с правом на справедливый суд, Украина будет получать не только отдельные решения против себя, но и решения с требованием устранить коллизию.

