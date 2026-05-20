Родители смогут выбрать усыновителей для ребенка в случае своей смерти: новая идея в семейном праве

14:20, 20 мая 2026
Инициатива предусматривает возможность при жизни определять лиц, имеющих преимущественное право на усыновление ребенка.
В проекте Книги 6 «Семейное право» Гражданского кодекса Украины №15150 предлагается внедрить новый подход к определению лиц, которые будут иметь преимущественное право на усыновление ребенка в случае смерти родителей. На эту инициативу как на одну из новелл семейного регулирования обратила внимание Нотариальная палата.

Речь идет о возможности предоставить родителям право при жизни определять лиц, которые будут иметь преимущественное право на усыновление их ребенка после их смерти.

Как предлагается реализовать механизм

Согласно предложению, такое волеизъявление должно оформляться в виде личного распоряжения на случай смерти. Документ предлагается удостоверять нотариально.

Что это означает на практике

В случае внедрения такой нормы родители смогут:

  • заранее определить лиц, которых считают приоритетными для усыновления ребенка;
  • закрепить это решение в нотариально удостоверенном документе;
  • влиять на формирование преимущественного круга кандидатов на усыновление после своей смерти.

Контекст других изменений в проекте

Кроме этой инициативы, проект Книги 6 ГК Украины №15150 также предусматривает более широкое обновление семейного регулирования. В частности, Нотариальная палата Украины обращает внимание на предложения изменить базовые подходы к регулированию имущественных отношений супругов — в том числе концепцию общего имущества и терминологию, используемую для определения прав супругов на имущество.

законопроект усыновление гражданский кодекс

