Голова КАС ВС Ігор Дашутін заявив про серйозне навантаження на суддів апеляційної інстанції

12:05, 19 березня 2026
Голова КАС ВС долучився до роботи Шостого ААС: підбили підсумки за 2025 рік.
Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін долучився до робочої наради Шостого апеляційного адміністративного суду, під час якої підбили підсумки діяльності за 2025 рік та обговорили стан здійснення правосуддя.

Під час виступу він наголосив на ключовій ролі апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві.

За словами Ігоря Дашутіна, завдяки апеляційному перегляду забезпечується справедливість, законність і довіра до суду.

«Саме на цьому рівні відбувається надзвичайно відповідальний процес перевірки судових рішень судів першої інстанції, їх оцінка з погляду законності, обґрунтованості та відповідності принципам права», - підкреслив він під час робочої наради Шостого апеляційного адміністративного суду щодо підбиття підсумків роботи за 2025 рік та обговорення стану здійснення правосуддя у звітному періоді.

Голова КАС ВС окремо наголосив на нерозривному зв’язку та процесуальній наступності між апеляційною та касаційною інстанціями. Він зазначив, що послідовна практика апеляційного суду формує фундамент, на якому касаційна інстанція забезпечує єдність правозастосування. Це спільна робота, завдяки якій розвивається адміністративне судочинство.

За його словами, здебільшого саме апеляційний перегляд стає тим етапом, на якому формується остаточне переконання сторін у справедливості судового розгляду та забезпечується баланс між правами людини й повноваженнями держави.

Очільник КАС ВС також звернув увагу на велике навантаження на суддів апеляційної інстанції.

«Тисячі справ, складні правові питання, різноманіття категорій адміністративних спорів – усе це потребує високого рівня професійної підготовки, витримки, зосередженості та відповідальності. Попри ці виклики ви продемонстрували професіоналізм, послідовність у правозастосуванні та відданість принципам верховенства права», – наголосив Ігор Дашутін.

На завершення голова КАС ВС висловив упевненість, що робота суддів усіх інстанцій і надалі буде спрямована на зміцнення принципів верховенства права, забезпечення справедливості й розвиток адміністративного судочинства.

Верховний Суд КАС ВС

