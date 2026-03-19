Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Состоялось заседание Комитета по вопросам правовой политики, в ходе которого был рассмотрен проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений, рег. № 7033-д (второе чтение).

Проект Закона разрабатывался для предотвращения разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений. Для достижения этой цели предлагалось на законодательном уровне отсрочить общий и полный доступ к отдельным судебным решениям, внесенным в Единый государственный реестр судебных решений, а также ограничить обнародование отдельной информации в судебных решениях.

Депутаты объясняли свою инициативу тем, что отдельные должностные лица, пользуясь полным доступом к Реестру, разглашали сведения досудебного расследования, касающиеся проведения обысков и негласных следственных (розыскных) действий.

С целью недопущения утечки информации длительное время существует практика, когда по постановлениям следственных органов Государственное предприятие «Информационные судебные системы» ограничивает как общий, так и полный доступ к электронным копиям судебных решений в Реестре.

По информации Высшего совета правосудия, Государственным предприятием «Информационные судебные системы» получено к исполнению 1790 постановлений следственных органов относительно ограничения полного и общего доступа к электронным копиям судебных решений в Реестре. В исполнение указанных постановлений следственных органов ГП «ИСС» ограничен полный и общий доступ к 60080 электронным копиям судебных решений, содержащихся в Реестре.

Указанная ситуация свидетельствует о существовании реальной проблемы, когда отдельные сведения досудебного расследования разглашаются или могут разглашаться лицами, имеющими полный доступ к Реестру, что побуждает следственные органы принимать постановления об ограничении полного и общего доступа к электронным копиям судебных решений в Реестре.

В свою очередь преждевременное предупреждение об обыске, о проведении негласных следственных (розыскных) действий может привести к уничтожению доказательств в уголовном производстве.

Устранить указанную проблему решили путем ограничения как общего, так и полного доступа к указанным судебным решениям.

Кроме того, действующая норма об обнародовании в электронной форме определений об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам в уголовных производствах не ранее дня их обращения к исполнению фактически является неработающей, поскольку отсутствуют какие-либо механизмы, обеспечивающие информирование как суда, который вынес соответствующее определение, так и держателя Реестра — Государственной судебной администрации Украины, об исполнении вышеуказанных судебных решений.

По мнению авторов проекта, урегулировать данный вопрос возможно более эффективным путем — распространив ограничения общего доступа на такой тип определений. Это обеспечит цель их ограничения, а также контроль за таким ограничением со стороны держателя Реестра.

Запрет на обнародование сведений в текстах судебных решений, открытых для общего доступа, не распространяется на обнародование сведений относительно наименования воинских частей, субъектов, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса Украины, стратегических предприятий, критической инфраструктуры и тому подобное.

Разглашение соответствующей информации не является обязательным основанием для проведения закрытого судебного заседания, на нее также не распространяется режим ограниченного доступа. В то же время неконтролируемое разглашение соответствующих данных в судебных решениях в современных условиях может представлять угрозу национальной безопасности Украины. Поэтому представляется целесообразным ограничить разглашение в текстах судебных решений, открытых для общего доступа, соответствующих сведений. Также следует отметить, что информация, касающаяся дислокации воинских частей, мест несения военной службы, является государственной тайной в соответствии с Законом Украины «О государственной тайне» и Сводом сведений, составляющих государственную тайну.

В то же время информация, которая потенциально может способствовать идентификации (тем или иным способом) и установлению таких сведений, к государственной тайне непосредственно не отнесена, а следовательно отсутствуют и основания для проведения закрытого судебного разбирательства по тем делам, где такая информация может фигурировать. При этом в каждом отдельном случае четко определить, могут ли те или иные данные способствовать разглашению сведений, составляющих государственную тайну, на законодательном уровне сложно.

При таких обстоятельствах депутаты считают целесообразным в период военного положения предоставить суду право самостоятельно определять, какая информация не может публиковаться по соображениям безопасности, предусмотрев общие принципы, которыми суд должен руководствоваться, реализуя соответствующие дискреционные полномочия.

С 24 февраля 2022 года в Украине введен правовой режим военного положения. В то же время в таких условиях остаются открытыми для общего доступа судебные решения в уголовных производствах в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации, а также против установленного порядка несения военной службы. В таких судебных решениях в большинстве случаев остается открытой информация о должности и месте работы лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, а также обстоятельства совершения уголовного правонарушения, что потенциально может представлять угрозу национальной безопасности Украины. Поэтому предлагается отсрочить общий доступ к судебным решениям в уголовных производствах в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении отдельных уголовных правонарушений (государственная измена, коллаборационная деятельность и т.п.).

Первоначальной редакцией законопроекта предлагалось внести в Закон Украины «О доступе к судебным решениям» следующие изменения:

1. Доступ (общий и полный) к определениям об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам, об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам, о разрешении на обыск жилища или иного владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилища или иного владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия, об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении негласного следственного (розыскного) действия в уголовных производствах, обеспечивается через один год после внесения таких определений в Реестр.

2. Ограничить публикацию в текстах судебных решений, открытых для общего доступа, следующих сведений: наименования органов военного управления, соединений, воинских частей, высших учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждений и организаций; наименования субъектов, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса Украины; адреса мест расположения и наименования объектов критической инфраструктуры; адреса мест расположения и наименования объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Такие сведения предлагается заменять буквенными или цифровыми обозначениями;

3. Ограничить на время действия правового режима военного положения на территории Украины общий доступ к судебным решениям в уголовных производствах в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации или против установленного порядка несения военной службы. Общий доступ к соответствующим решениям предлагается обеспечить через один год после дня окончания (отмены) военного положения;

4. На время действия военного положения, если судебное разбирательство происходило в открытом судебном заседании, но разглашение отдельной информации, по убеждению суда, может повредить безопасности, предоставить суду право при направлении решения в Реестр определить соответствующую информацию как не подлежащую разглашению (опубликованию).

Однако ГНЭУ раскритиковало законопроект и отметило, что из содержания законопроекта и сопроводительных документов к проекту неясно, в течение какого срока судебное решение должно поступить из АСДС в Реестр и почему предлагается определить срок на обнародование судебного решения, уже внесенного в Реестр, именно продолжительностью в три дня.

В случае принятия предложенных проектом изменений создаются основания для «нераскрытия» в тексте судебного решения, например, названия и адреса суда как объекта критической инфраструктуры, с чем ГНЭУ согласиться не может. Ведь согласно требованиям п. 1 ч. 1 ст. 372, п. 2 ч. 2 ст. 374 Уголовного процессуального кодекса Украины и аналогичных норм других процессуальных кодексов Украины во вводной части определения, изложенного отдельным документом, а также приговора указывается название и состав суда.

Кроме того, публичный характер судебного разбирательства гарантирует сторонам по делу, что правосудие не будет осуществляться тайно, без публичного контроля; это также одно из средств поддержания доверия к судам. В то же время это имеет следствием бесконтрольную утечку всей информации, которая была озвучена в судебном заседании. Следовательно, возникает вопрос целесообразности определять определенную информацию по усмотрению суда как не подлежащую разглашению (опубликованию) на стадии направления решения в Реестр после того, как она стала известна неопределенному кругу лиц в результате проведения открытого судебного заседания.

Аналогичные замечания высказывало также Главное юридическое управление аппарата Верховной Рады.

Автор: Тарас Лученко

