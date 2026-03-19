Военные преступления будут рассматривать судьи соответствующей специализации — Рада делает вторую попытку внести изменения в УПК

Рада планирует ввести специализацию судей для эффективного рассмотрения дел о военных преступлениях и преступлениях против мира

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15084, который предусматривает, что дела о военных уголовных правонарушениях и преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка будут рассматривать только судьи, уполномоченные на такие производства. Добавим, что ранее Верховная Рада уже пыталась внести изменения в УПК Украины относительно специализации судей для рассмотрения военных преступлений, однако законопроект № 10302 от 29.11.2023 не был поддержан.

Причина изменений — высокая нагрузка на судей

Обосновывая необходимость изменений, авторы законопроекта подчеркивают значительную нагрузку на систему правосудия во время и после активной фазы войны. По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 9 марта 2026 года в Украине зарегистрировано более 220 тысяч уголовных производств по преступлениям агрессии и военным преступлениям. Рассмотрение производств в таких категориях дел требует дополнительной специальной подготовки судей.

Речь идет о том, что большая часть ресурсов расходуется на судей без опыта в военных делах, тогда как судьи со специализацией могут не получать достаточной практики. Поэтому необходимы меры для более эффективного использования ресурсов для подготовки судей и рассмотрения таких производств.

Что предлагается

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Согласно проекту, статью 31 КПК Украины предлагается дополнить пятнадцатой частью, которая определяет, что такие дела рассматриваются только судьей соответствующей специализации. В случае коллегиального рассмотрения председательствовать может только судья со специализацией.

Внесение изменений в УПК Украины по законопроекту № 15084 тесно связано с другой законодательной инициативой — изменениями в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно введения специализации судей для рассмотрения военных уголовных правонарушений и преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (рег. № 10301 от 29.11.2023). Законопроект № 10301 на момент регистрации уже был принят Верховной Радой Украины в первом чтении за основу. Согласно нормам части второй статьи 4 Закона «О судоустройстве и статусе судей» и части третьей статьи 1 УПК Украины, изменения в эти законы можно вносить только отдельными законопроектами, поэтому предложения о специализации судей поданы двумя документами.

Одновременное принятие обоих законопроектов является необходимым, так как принятие только одного из них может привести к правовой коллизии и сделать невозможным достижение цели — эффективного и компетентного рассмотрения дел о военных уголовных правонарушениях и преступлениях против мира и международного правопорядка.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект № 10301 предусматривает внесение изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей». Речь идет о введении специализации судей для рассмотрения военных уголовных правонарушений и преступлений против мира.

Судьи, которые получают полномочия рассматривать уголовные дела о военных правонарушениях и преступлениях против мира и международного правопорядка, избираются из состава судей соответствующего суда собранием этого суда. Инициатором может быть председатель суда, а если его предложение не набирает поддержки — любой судья этого суда.

Срок полномочий специализированного судьи составляет до 5 лет с возможностью повторного переизбрания. Количество таких судей для каждого суда определяется отдельно собранием судей этого суда.

Отметим, что законопроект № 10301 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в ноябре 2023 года, а только в январе 2025 года народные депутаты поддержали его за основу.

