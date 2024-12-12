Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

16:52, 12 декабря 2024
Парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Раде принять законопроект о специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими, и военных преступлений.
В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими
Источник фото: Денис Маслов / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по правовой политике 12 декабря рекомендовал парламенту принять за основу проект закона о внедрении в судах специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими, к примеру, дезертирства, самовольного лишения места службы, и военных преступлений №10301.

Речь идет о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о введении специализации судей по рассмотрению военных уголовных правонарушений, уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Следует отметить, что о создании отдельных военных судов речь не идет, хотя такие идеи тоже активно обсуждаются.

Согласно законопроекту №10301 предлагается предусмотреть, что в местных общих судах и апелляционных судах действует специализация судей по совершению уголовного производства по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Судьи, уполномоченные осуществлять такие уголовные производства, избираются из числа судей соответствующего суда собранием судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, сроком не более 5 лет и могут быть переизбраны повторно.

Количество судей, уполномоченных осуществлять уголовное производство по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, определяется отдельно для каждого суда собранием судей этого суда.

Судья, уполномоченный осуществлять уголовное производство по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка может быть избран судьей с опытом осуществления уголовного производства в суде.

Такие судьи не освобождаются от исполнения обязанностей судьи соответствующей инстанции, однако осуществление ими таких полномочий учитывается при распределении судебных дел и имеет приоритетное значение.

Ко второму чтению комитет проработает идею введения такой специализации в местных судах в зависимости от количества судей.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья преступление Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» военные преступления военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарная ответственность не должна подрывать независимость судебной власти – КСЕС обнародовал свежий вывод

КСЕС обнародовал Заключение по дисциплинарной ответственности судей – комментарий судьи КСУ, представителя от Украины в КСЕС Виктора Городовенко, участвовавшего в его подготовке.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

Парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Раде принять законопроект о специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими, и военных преступлений.

Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.

Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом

Дело в том, что этот закон расширяет количество вакансий, на которые можно назначить судей, и, соответственно, может предоставить Дональду Трампу широкие возможности назначения федеральных судей.

Увольнение Всеволода Князева остается в силе – Большая Палата Верховного Суда приняла решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВСП об увольнении Князева от должности судьи Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді