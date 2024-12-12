В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы главу госдумы РФ Володина

Вячеслав Володин признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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В Украине суд назначил 15 лет лишения свободы главе государственной думы федерального собрания РФ Вячеславу Володину. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Согласно материалам дела, должностное лицо является доверенным лицом главы кремля и принимало непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ.

«Для этого 15 февраля 2022 он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к путину с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же время Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество «голосов» российских депутатов.

Позже спикер госдумы РФ организовал ратификации так называемого «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между кремлем и террористическими организациями «л/днр», - заявили в спецслужбе.

Также в СБУ добавляют, что в дальнейшем кремль использовал «законодательные инициативы» Володина для начала полномасштабной войны против Украины.

В настоящее время должностное лицо продолжает оправдывать временный захват территорий Украины и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ.

«Об этом он часто заявляет во время заседаний госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов», - пишут в СБУ.

Поскольку осужденный находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания, добавили в спецслужбе.

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