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В Киеве снова снимут самый большой флаг страны – второй раз за неделю

19:54, 12 декабря 2024
В Киеве из-за сильного ветра снимут самый большой флаг Украины.
В Киеве снова снимут самый большой флаг страны – второй раз за неделю
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В столице самый большой флаг Украины, установленный на Печерских холмах, 12 декабря временно снимут из-за прогнозируемой непогоды. Как отметили в КО «Киевзеленстрой», по прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг снимут до улучшения погодных условий.

Напомним, что 10 декабря его временно сняли для смены полотнища. Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Флагшток установлен на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

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Киев

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