В Киеве сняли главный флаг страны – в чем причина

Из-за погодных условий флаг был поврежден.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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В столице временно сняли для замены полотнища главный флаг Украины. Как отметили в КО «Киевзеленстрой», флаг поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.

После смены полотнища его планируют вернуть – 11 декабря.

Отметим, что высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Флагшток установлен на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

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