В Киеве сняли главный флаг страны – в чем причина

В столице временно сняли для замены полотнища главный флаг Украины. Как отметили в КО «Киевзеленстрой», флаг поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.
После смены полотнища его планируют вернуть – 11 декабря.
Отметим, что высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
Флагшток установлен на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».
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