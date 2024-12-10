У Києві зняли головний прапор країни – у чому причина

Через погодні умови прапор зазнав пошкоджень.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці тимчасово зняли для заміни полотнища головний прапор України. Як зазначили у КО «Київзеленбуд», прапор пошкоджено через несприятливі погодні умови.

Після заміни полотнища його планують повернути – 11 грудня.

Зазначимо, що висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Флагшток встановлено на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

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