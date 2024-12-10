У Дії можна придбати дві нові військові облігації

Дві нові військові облігації з’явилися у Дії – Вугледар та Скадовськ.

У застосунку Дія можна придбати дві нові військові облігації – облігацію «Вугледар» зі ставкою від 15,6% з терміном погашення – 29 квітня 2026 року, а також облігацію «Скадовськ» зі ставкою від 16,4% з терміном погашення – 7 квітня 2027 року.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Допомагайте війську та державі з вигодою для себе — інвестуйте у військові облігації. Додали в Дію ще 2 облігації з назвами українських міст», - йдеться в повідомленні.

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