У Києві знову знімуть найбільший прапор країни – вдруге за тиждень

У Києві через сильний вітер знімуть найбільший прапор України.

У столиці найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах, 12 грудня тимчасово знімуть через прогнозовану негоду. Як зауважили у КО «Київзеленбуд», за прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві вночі та вранці 13 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Відтак, аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор знімуть до покращення погодних умов.

Нагадаємо, що 10 грудня його тимчасово зняли для заміни полотнища. Прапор було пошкоджено через несприятливі погодні умови.

Зазначимо, що висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Флагшток встановлено на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.