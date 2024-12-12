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В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову держдуми РФ Володіна

16:36, 12 грудня 2024
В’ячеслава Володіна визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову держдуми РФ Володіна
Фото: Getty Images
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В Україні суд призначив 15 років позбавлення волі голові державної думи федеральних зборів РФ В’ячеславу Володіну. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що під час заочного судового засідання його визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За матеріалами справи, посадовець є довіреною особою очільника кремля та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.

«Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до путіна з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Одночасно Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість «голосів» російських депутатів.

Згодом спікер держдуми РФ організував ратифікації так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між кремлем і терористичними організаціями «л/днр», - заявили у спецслужбі.

Також у СБУ додають, надалі кремль використав «законодавчі ініціативи» Володіна для початку повномасштабної війни проти України.

Наразі посадовець продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій України і виступає на підтримку збройної агресії РФ.

«Про це він часто заявляє під час засідань держдуми росії та в ефірах кремлівських пропагандистів», - пишуть у СБУ.

Оскільки засуджений перебуває на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання, додали у спецслужбі.

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