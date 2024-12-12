Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

16:52, 12 грудня 2024
Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.
У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями
Джерело фото: Денис Маслов / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 12 грудня рекомендував парламенту прийняти за основу проект закону про впровадження в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів №10301.

Йдеться про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Слід зауважити, що про створення окремих військових судів не йдеться, хоча такі ідеї теж активно обговорюються.

Відповідно до законопроекту №10301 пропонується передбачити, що у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Судді, уповноважені здійснювати такі кримінальні провадження, обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше 5 років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку може бути обрано суддю із досвідом здійснення кримінального провадження в суді.

Такі судді не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

До другого читання комітет опрацює ідею запровадження такої спеціалізації в місцевих судах в залежності від кількості суддів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя злочин Закон України «Про судоустрій і статус суддів» військові злочини військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.

Звільнення Всеволода Князєва залишається в силі – Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Князєва з посади судді Верховного Суду.

Заборона носіння георгієвської стрічки не становить порушення права на свободу вираження поглядів — ЄСПЛ

ЄСПЛ визнав, що Україна не порушила статтю 10 ЄКПЛ, оскільки георгіївська стрічка стала сильним символом, що асоціюється з агресором, і запровадження заборони на її носіння має чітке посилання на драматичні події, що впливають на країну.

Марк Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному фонду Трампа – CNN

Генеральний директор Марк Цукерберг відчайдушно намагається налагодити стосунки з Дональдом Трампом, який раніше звинуватив Meta у цензурі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді