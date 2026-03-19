Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

07:30, 19 березня 2026
Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15084, який передбачає, що справи про військові кримінальні правопорушення та злочини проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку розглядатимуть лише судді, які уповноважені на такі провадження. Додамо, що раніше Верховна Рада вже намагалася внести зміни до КПК України щодо спеціалізації суддів для розгляду військових злочинів, проте законопроєкт № 10302 від 29.11.2023 не був підтриманий.

Причина змін — велике навантаження на суддів

Обґрунтовуючи необхідність змін, автори законопроєкту наголошують на значному навантаженні на систему правосуддя під час та після активної фази війни. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 9 березня 2026 року в Україні зареєстровано понад 220 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів агресії та воєнних злочинів.  Розгляд проваджень у таких категоріях справ потребує додаткової спеціальної підготовки суддів.

Йдеться про те, що велика частина ресурсів витрачається на суддів без досвіду у військових справах, тоді як судді зі спеціалізацією можуть не отримувати достатньо практики. Тому потрібні заходи, щоб ефективніше використовувати ресурси для підготовки суддів і розгляду таких проваджень.

Що пропонується

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі смугами статтю 31 КПК України пропонується доповнити частиною п’ятнадцятою, яка визначає, що такі справи розглядаються тільки суддею відповідної спеціалізації. У разі колегіального розгляду головуючим може бути лише суддя зі спеціалізацією.

Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України за законопроєктом № 15084 тісно пов’язане з іншою законодавчою ініціативою — змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів для розгляду військових кримінальних правопорушень та злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку (реєстр. № 10301 від 29.11.2023). Законопроєкт № 10301 на момент реєстрації вже був прийнятий Верховною Радою України в першому читанні за основу. Відповідно до норм частини другої статті 4 Закону «Про судоустрій і статус суддів» та частини третьої статті 1 КПК України, зміни до цих законів можна вносити лише окремими законопроектами, тому пропозиції щодо спеціалізації суддів подані двома документами.

Одночасне ухвалення обох законопроектів є необхідним, оскільки прийняття лише одного з них може призвести до правової колізії та унеможливити досягнення мети — ефективний і компетентний розгляд справ про військові кримінальні правопорушення та злочини проти миру і міжнародного правопорядку.

Раніше «Судово-юридична газета писала», що законопроєкт № 10301 передбачає внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів». Мова йдеться про запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру.

Судді, які отримують повноваження розглядати кримінальні справи про військові правопорушення та злочини проти миру і міжнародного правопорядку, обираються зі складу суддів відповідного суду зборами цього суду. Ініціатором може бути голова суду, а якщо його пропозиція не набирає підтримки, – будь-який суддя цього суду.

Термін повноважень спеціалізованого судді становить до 5 років із можливістю повторного переобрання. Кількість таких суддів для кожного суду визначається окремо зборами суддів цього суду.

Зазначимо, що законопроєкт № 10301 було зареєстровано на сайті Верховної Ради у листопаді 2023 року, а лише в січні 2025 року народні депутати підтримали його за основу.



Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

