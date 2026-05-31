  1. В Україні
  2. / Суспільство

Вихідні у червні 2026: чи будуть додаткові дні відпочинку

13:55, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У червні 2026 року буде 30 календарних днів, із яких 22 робочі та 8 вихідних.
Вихідні у червні 2026: чи будуть додаткові дні відпочинку
Фото: Pexels
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У червні 2026 року українці не матимуть додаткових офіційних вихідних через святкові дати. Хоча День Конституції України, який щороку відзначають 28 червня, цього року припадає на неділю, понеділок, 29 червня, залишатиметься робочим днем.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також додатковим вихідним мало б стати 1 червня після Трійці, яка цьогоріч припала на неділю.

Але під час дії воєнного стану не застосовується норма законодавства про перенесення вихідного дня у разі, якщо святковий день збігається з вихідним.

Таким чином, більшість працівників працюватимуть за звичайним графіком. Водночас роботодавці можуть самостійно ухвалювати рішення щодо надання працівникам додаткових днів відпочинку, якщо це дозволяють умови роботи підприємства чи установи.

У червні 2026 року буде 30 календарних днів. За стандартного п’ятиденного робочого тижня передбачено:

  • робочих днів — 22;
  • вихідних днів — 8.

Єдиним державним святом місяця залишиться День Конституції України, який відзначається 28 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна свято

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Верховний Суд визначив, як покупцю квартири захистити права, якщо забудовник підняв ціну після оплати через «ріст цін»

Полтавський забудовник вимагав від покупця ще сотні тисяч гривень після повної оплати квартири: що вирішив Верховний Суд.

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]