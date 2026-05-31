Вихідні у червні 2026: чи будуть додаткові дні відпочинку

У червні 2026 року буде 30 календарних днів, із яких 22 робочі та 8 вихідних.

Фото: Pexels

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У червні 2026 року українці не матимуть додаткових офіційних вихідних через святкові дати. Хоча День Конституції України, який щороку відзначають 28 червня, цього року припадає на неділю, понеділок, 29 червня, залишатиметься робочим днем.

Також додатковим вихідним мало б стати 1 червня після Трійці, яка цьогоріч припала на неділю.

Але під час дії воєнного стану не застосовується норма законодавства про перенесення вихідного дня у разі, якщо святковий день збігається з вихідним.

Таким чином, більшість працівників працюватимуть за звичайним графіком. Водночас роботодавці можуть самостійно ухвалювати рішення щодо надання працівникам додаткових днів відпочинку, якщо це дозволяють умови роботи підприємства чи установи.

У червні 2026 року буде 30 календарних днів. За стандартного п’ятиденного робочого тижня передбачено:

робочих днів — 22;

вихідних днів — 8.

Єдиним державним святом місяця залишиться День Конституції України, який відзначається 28 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.