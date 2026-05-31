ВЛК при бронюванні та відстрочці: кому все одно доведеться пройти медкомісію

ВЛК у 2026 році залишається обов’язковою для окремих категорій військовозобов’язаних і військовослужбовців, при цьому навіть наявність бронювання або відстрочки від мобілізації в деяких випадках не звільняє від проходження ВЛК.

У 2026 році питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) залишається одним із ключових елементів військового обліку та комплектування Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Медичний огляд дозволяє визначити придатність громадян до військової служби, а також оцінити стан здоров’я військовослужбовців під час проходження служби. Законодавство передбачає обов’язкове проходження ВЛК для окремих категорій громадян, а також визначає порядок отримання направлення на медичний огляд.

Кому необхідно проходити ВЛК у 2026 році

В умовах воєнного стану проходження військово-лікарської комісії є обов’язковим для кількох категорій громадян.

- Військовозобов’язані

Обов’язковому медичному огляду підлягають військовозобов’язані громадяни, зокрема особи, які отримали повістку або направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Окремо це стосується громадян, які раніше мали статус «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час». Після скасування категорії «обмежено придатний» такі особи повинні пройти повторний медичний огляд, якщо раніше цього не зробили.

Проходження ВЛК також є обов’язковим для громадян, які вирішили вступити на військову службу за контрактом.

- Військовослужбовці

Військово-лікарську комісію проходять і військовослужбовці, якщо виникає необхідність оцінити або переглянути стан їхнього здоров’я, зокрема після отримання поранення, травми чи захворювання.

Особливий порядок встановлено для жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту після 2025 року. Після автоматичного взяття на військовий облік вони повинні протягом 60 днів пройти медичний огляд ВЛК, актуалізувати облікові дані та оформити військово-облікові документи.

Чи потрібно проходити ВЛК за наявності бронювання або відстрочки

Як правило, військовозобов’язані, які мають оформлену відстрочку від мобілізації або заброньовані за підприємствами, установами чи організаціями, не зобов’язані проходити військово-лікарську комісію. Про це нагадали у Міноборони.

Водночас існують винятки. Медичний огляд необхідний у разі укладення контракту на проходження військової служби. Також повторне проходження ВЛК є обов’язковим для осіб, які досі мають старий висновок про непридатність у мирний час та обмежену придатність у воєнний час і ще не проходили нового медичного огляду. Виняток становлять особи з інвалідністю, статус яких підтверджений у встановленому порядку.

Крім того, громадянин може пройти ВЛК за власним бажанням.

Хто оформлює направлення на ВЛК

Для проходження військово-лікарської комісії необхідно отримати відповідне направлення.

Такі документи можуть видавати керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України, а також командири військових частин щодо військовослужбовців, які проходять службу.

Наразі військовозобов’язані можуть оформити електронне направлення дистанційно через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати функцію отримання направлення на ВЛК, заповнити необхідні дані та подати запит. Після перевірки інформації електронний документ з’явиться в особистому кабінеті користувача.

Завдяки цьому звертатися до ТЦК особисто для отримання направлення більше не потрібно. Однак така можливість є актуальною лише тоді, коли медичний огляд може бути проведений при тому ТЦК, де громадянин перебуває на військовому обліку.

Для діючих військовослужбовців передбачений інший механізм. Вони можуть отримати паперове направлення шляхом подання цифрового рапорту через застосунок «Армія+». Обов’язковою умовою є наявність медичного документа, який підтверджує рекомендацію лікаря щодо проходження військово-лікарської комісії.

Чим відрізняється повістка від направлення на ВЛК

Повістка та направлення на ВЛК мають різне правове призначення.

Повістка є документом, який зобов’язує громадянина з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних або виконання інших заходів, пов’язаних із мобілізацією.

Направлення на ВЛК, своєю чергою, є окремим документом, який надає право пройти медичний огляд з конкретною метою. Зокрема, воно може видаватися для проходження мобілізаційних процедур, укладення контракту на військову службу, вступу до військового навчального закладу або в інших випадках, передбачених законодавством.

