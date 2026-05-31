  1. У світі

Естонія дозволила використання автопілота Tesla на дорогах загального користування

14:57, 31 травня 2026
Країна стала третьою в ЄС після Нідерландів і Литви, де дозволено застосування системи допомоги водієві FSD.
Фото: ERR
Естонія стала третьою країною Європейського Союзу після Нідерландів і Литви, яка дозволила рух автомобілів Tesla із системами автопілотування на дорогах загального користування.

Як повідомляє ERR, для цього не знадобилося ухвалення додаткових законодавчих актів, оскільки відповідальність за транспортний засіб і надалі несе водій, який повинен перебувати за кермом.

Транспортне відомство Естонії дозволило використання на дорогах країни системи допомоги водієві FSD від Tesla, визнавши сертифікат типу, який раніше був виданий у Нідерландах.

Очікується, що протягом найближчих кількох місяців власники нових електромобілів Tesla в Естонії зможуть встановити оновлення програмного забезпечення, яке забезпечує функції автопілотування.

Керівник Департаменту технічного обслуговування транспортних засобів Юрго Вахтра наголосив, що FSD залишається системою допомоги водієві, а не повністю автономним керуванням.

За його словами, водій несе відповідальність за поведінку автомобіля на дорозі та безпеку руху і повинен перебрати керування на себе за необхідності.

Водночас, як пояснив Вахтра, сама система Tesla контролює увагу водія. Якщо людина відволікається від дороги або займається сторонніми справами, система попереджає її про неуважність до дорожнього руху.

