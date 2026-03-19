Суд разъяснил, когда совместное проживание родителей не исключает спора об определении места жительства ребенка

Проживание родителей по одному адресу не является основанием для отказа в удовлетворении иска об определении места жительства ребенка вместе с одним из них.

Ровенский апелляционный суд, отменяя решение местного суда в части отказа в удовлетворении встречного иска, считает, что вывод суда об отсутствии предмета спора является внутренне противоречивым процессуальным решением, поскольку в таком случае и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 255 Гражданского процессуального кодекса Украины суд прекращает производство. Вместе с тем местный суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска, что свидетельствует о неправильном применении норм процессуального права.

Суд апелляционной инстанции по делу № 572/2092/24 пересмотрел решение местного суда, обжалованное представительницей ответчицы по первоначальному иску, которым ее доверительнице — матери малолетнего ребенка — отказано в удовлетворении иска об определении места проживания ребенка с ней.

Обстоятельства дела

Апеллянтка просила отменить решение в обжалуемой части и принять новое — об определении места жительства малолетнего ребенка вместе с матерью.

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Из материалов дела известно, что истец обратился в суд с исковым заявлением к супруге о расторжении брака и определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с ним.

Жена подала встречный иск к мужу, в котором просила определить место жительства ребенка с ней.

Местный суд иск первоначального истца удовлетворил частично, расторгнув брак между сторонами.

В удовлетворении исковых требований истца к ответчице по первоначальному иску об определении места жительства ребенка с ним, а также по встречному иску об определении места жительства этого же ребенка с матерью отказал полностью ввиду их необоснованности.

Позиция суда апелляционной инстанции

Принимая решение об отмене обжалуемого решения местного суда в части отказа в удовлетворении встречного иска, апелляционный суд учел нормы действующего законодательства, практику Верховного Суда и Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел данной категории.

Толкование части первой статьи 161 Семейного кодекса Украины (далее в тексте — СК Украины) свидетельствует, что при разрешении спора о месте проживания малолетнего ребенка учитывается отношение родителей к выполнению своих родительских обязанностей, личная привязанность ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение. К другим обстоятельствам, имеющим существенное значение, можно отнести, в частности: личные качества родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком (как родители выполняют свои родительские обязанности по отношению к ребенку, как учитывают его интересы, есть ли взаимопонимание между каждым из родителей и ребенком); возможность создания ребенку условий для воспитания и развития.

Суд первой инстанции исходил из того, что стороны совместно проживают с малолетним ребенком, а согласно ст. 161 СК Украины — спор между матерью и отцом относительно того, с кем из них будет проживать малолетний ребенок, в судебном порядке решается исключительно в том случае, если мать и отец проживают отдельно, и они не пришли к согласию в данном вопросе.

Поэтому суд отказал в иске, поскольку счел, что при совместном проживании родителей и ребенка отсутствует спор, подлежащий судебному разрешению по ст. 161 СК Украины.

Однако коллегия судей считает, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об отсутствии предмета спора, приравняв факт проживания родителей и ребенка по одному адресу к отсутствию спора об определении места проживания малолетнего ребенка. В то же время положения ст. 161 СК Украины связывают возможность судебного решения такого вопроса прежде всего с недостижением родителями согласия относительно проживания ребенка, а не исключительно с фактом их раздельного проживания. Сам по себе факт совместного проживания сторон на момент рассмотрения дела не свидетельствует об отсутствии между ними спора и не исключает необходимости судебного определения места проживания ребенка с учетом его наилучших интересов.

При этом апелляционный суд учел, что Верховный Суд в постановлении от 18 марта 2021 года по делу № 288/39/20 указал, что при разрешении споров между родителями, проживающими отдельно (в том числе в одной квартире), о том, с кем из них и кто именно из детей остается, суд, исходя из равенства прав и обязанностей отца и матери в отношении своих детей, должен вынести решение, которое соответствовало бы интересам несовершеннолетних. При этом суд учитывает, кто из родителей проявляет большее внимание к детям и заботу о них, их возраст и привязанность к каждому из родителей, личные качества родителей, возможность создания надлежащих условий для воспитания, имея в виду, что преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей само по себе не является решающим условием для передачи ему детей.

Проживание родителей по одному адресу не является основанием для отказа в удовлетворении иска об определении места жительства ребенка (детей) вместе с одним из них.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии предмета спора внутренне противоречит принятому процессуальному решению. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины в случае отсутствия предмета спора суд прекращает производство по делу. Вместо этого суд первой инстанции, придя к выводу об отсутствии спора между сторонами, вынес решение об отказе в удовлетворении иска, что свидетельствует о неправильном применении норм процессуального права.

Оценка доказательств

Вместе с тем коллегия судей учла, что во время рассмотрения дела стороны указывали на фактическое проживание отца отдельно с апреля 2025 года, чего он не опроверг в судебном заседании.

Материалы дела свидетельствуют, что жилой дом является местом регистрации и длительного проживания обоих родителей и детей, а потому сам факт временного выезда одного из родителей с целью избежания конфликтных ситуаций не свидетельствует о потере им права пользования этим жильем или об окончательном изменении.

Вместе с тем наличие или отсутствие фактического проживания родителей по одному адресу само по себе не устраняет спор между ними относительно того, с кем именно должен проживать ребенок, поскольку такой спор возникает в связи с недостижением родителями согласия по этому вопросу.

Таким образом, даже в случае проживания родителей в одном жилом помещении или при наличии у них равного права пользования таким жильем суд не лишен возможности разрешить спор об определении места проживания ребенка с одним из родителей, исходя прежде всего из его наилучших интересов.

В частях четвертой и пятой статьи 19 СК Украины предусмотрено, что при рассмотрении судом споров об определении места проживания ребенка обязательным является участие органа опеки и попечительства, представленного надлежащим юридическим лицом. Орган опеки и попечительства представляет суду письменное заключение по разрешению спора на основании сведений, полученных в результате обследования условий проживания ребенка, родителей, других лиц, желающих проживать с ребенком, участвовать в его воспитании, а также на основании других документов, имеющих отношение к делу.

В части шестой этой статьи указано, что суд может не согласиться с заключением органа опеки и попечительства, если оно является недостаточно обоснованным, противоречит интересам ребенка.

В то же время в деле № 164/812/21 Верховный Суд сделал вывод о том, что суд должен надлежащим образом мотивировать свое несогласие с заключением органа опеки и попечительства относительно определения места проживания ребенка.

Суд первой инстанции, отклоняя заключение органа опеки, ссылался на то, что в нем не установлено постоянное место жительства сторон и малолетнего ребенка, а единственным аргументом, на который ссылается орган опеки и попечительства в обоснование принятого решения, является гендерный аспект воспитания ребенка.

Однако коллегия судей также не согласилась с такой оценкой местного суда.

В частности, в заключении указано, что при определении места жительства с отцом существует прямая угроза разрыва связи между матерью и дочерью, поскольку со стороны отца ребенка в отношении бывшей жены наблюдается унизительное поведение.

Кроме того, все документы, в том числе и заграничные паспорта детей, хранятся в сейфе мужчины, а не в общем доступе. Он единолично принимает решения в отношении старшей дочери, которая продолжила обучение после лицея и проживает в общежитии, ограничив доступ женщины к транспортному средству.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции надлежащим образом не обосновал основания для отклонения заключения органа опеки и попечительства.

Вместе с тем коллегия судей не нашла оснований для его неучета, поскольку приведенные в нем сведения являются достаточными и согласуются с другими доказательствами по делу, а потому могут быть положены в основу заключения о целесообразности определения места проживания малолетнего ребенка вместе с матерью.

Что решил суд

Суд апелляционной инстанции отклонил ссылку истца по первоначальному иску на психологическое заключение специалиста как на доказательство, опровергающее целесообразность определения места жительства ребенка с матерью. Содержание указанного заключения свидетельствует о том, что оно основывается преимущественно на результатах однократного психологического обследования ребенка и не содержит данных о всестороннем исследовании семейной ситуации с учетом позиции обоих родителей, заключения органа опеки и попечительства, других письменных доказательств по делу и установленных судом обстоятельств относительно участия каждого из родителей в воспитании дочери. Сам по себе такой вывод психолога не может иметь заранее установленной силы и подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами. В то же время приведенные в нем утверждения о психологической травме ребенка именно со стороны матери и наличие признаков домашнего насилия не подтверждены другими надлежащими и допустимыми доказательствами по делу, а потому коллегия судей не нашла оснований полагать этот документ в основу решения спора о месте проживания ребенка.

Оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статей 76-81, 89 ГПК Украины, коллегия судей пришла к выводу, что именно определение места жительства малолетнего ребенка вместе с матерью в наибольшей степени будет соответствовать его наилучшим интересам.

Материалы дела свидетельствуют, что стороны участвуют в воспитании ребенка, имеют стабильное место работы, положительно характеризуются по месту работы и по состоянию здоровья могут выполнять родительские обязанности.

Вместе с тем, коллегия судей учла заключение органа опеки и попечительства городского совета, который после изучения условий проживания сторон, их образа жизни, взаимоотношений с ребенком и других существенных обстоятельств пришел к выводу о целесообразности определения места проживания малолетнего ребенка вместе с матерью. Как отмечалось выше, апелляционный суд не видит оснований для отклонения такого заключения, поскольку приведенные в нем сведения согласуются с другими доказательствами, исследованными по делу.

Коллегия судей также приняла во внимание то обстоятельство, что определение места жительства ребенка вместе с матерью само по себе не лишает отца возможности принимать активное участие в его воспитании, поддерживать с ним тесные личные отношения, общаться и проводить с ней время, а также не освобождает его от выполнения родительских обязанностей, что согласуется с заключением Верховного Суда по делу № 288/39/20.

Что касается мнения ребенка, то суд обращает внимание на то, что дети имеют право на учет их мнения и на то, чтобы быть заслушанными по вопросам, затрагивающим их интересы. В частности, в силу того, что с течением времени дети становятся более зрелыми и способными сформулировать свое мнение, суды должны должным образом учитывать их взгляды и чувства, а также их право на уважение к их личной жизни. В то же время их взгляды не обязательно остаются неизменными, и их возражения, которым следует уделять должное внимание, не обязательно являются достаточными для того, чтобы превалировать над интересами родителей, особенно в том, что касается регулярного общения со своим ребенком. Очевидно, что право ребенка на выражение своего мнения не следует толковать как фактическое предоставление детям безусловного права вето без анализа каких-либо других факторов или без проведения оценки для определения их наилучших интересов (см. постановление Верховного Суда от 4 апреля 2024 года по делу № 553/449/20).

Также апелляционный суд обращает внимание на то, что в зависимости от обстоятельств, которые могут возникнуть в жизни детей и родителей, место жительства ребенка может быть изменено в дальнейшем, как по решению суда, так и по соглашению самих родителей с учетом мнения ребенка.

