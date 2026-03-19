Кабмин выделил 273 млн гривен в виде субсидий для общин, пострадавших от войны

Средства получат деоккупированные, прифронтовые и другие общины для финансирования образования, медицины и социальной защиты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил распределение дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для общин, подвергшихся негативному воздействию в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, механизм распределения учитывает потребности деоккупированных, временно оккупированных и прифронтовых территорий, а также общин, пострадавших от войны или принявших перемещенные учреждения. Его цель — уменьшить диспропорции в доходах местных бюджетов и обеспечить финансирование первоочередных расходов в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Документ предусматривает направление 273,2 млн грн дополнительной дотации в соответствии с постановлением правительства от 28 января 2026 года № 80. Из этой суммы 33,5 млн грн получат областные бюджеты Донецкой и Луганской областей, 157,3 млн грн — бюджеты 39 городских территориальных общин, еще 82,4 млн грн — бюджеты 74 сельских и поселковых общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.