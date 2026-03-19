Кабмін розподілив 273 млн гривень дотацій для постраждалих від війни громад

Кошти отримають деокуповані, прифронтові та інші громади для фінансування освіти, медицини та соцзахисту.

Кабінет Міністрів затвердив розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для громад, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Про це розповіли в Міністерстві фінансів України.

Як зазначили у відомстві, механізм розподілу враховує потреби деокупованих, тимчасово окупованих і прифронтових територій, а також громад, які постраждали від війни або прийняли релоковані заклади. Його мета — зменшити диспропорції у доходах місцевих бюджетів і забезпечити фінансування першочергових видатків у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Документ передбачає спрямування 273,2 млн грн додаткової дотації відповідно до постанови уряду від 28 січня 2026 року №80. З цієї суми 33,5 млн грн отримають обласні бюджети Донецької та Луганської областей, 157,3 млн грн — бюджети 39 міських територіальних громад, ще 82,4 млн грн — бюджети 74 сільських і селищних громад.

