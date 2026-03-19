Кабмін розподілив 273 млн гривень дотацій для постраждалих від війни громад

11:29, 19 березня 2026
Кошти отримають деокуповані, прифронтові та інші громади для фінансування освіти, медицини та соцзахисту.
Кабмін розподілив 273 млн гривень дотацій для постраждалих від війни громад
Кабінет Міністрів затвердив розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для громад, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Про це розповіли в Міністерстві фінансів України.

Як зазначили у відомстві, механізм розподілу враховує потреби деокупованих, тимчасово окупованих і прифронтових територій, а також громад, які постраждали від війни або прийняли релоковані заклади. Його мета — зменшити диспропорції у доходах місцевих бюджетів і забезпечити фінансування першочергових видатків у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Документ передбачає спрямування 273,2 млн грн додаткової дотації відповідно до постанови уряду від 28 січня 2026 року №80. З цієї суми 33,5 млн грн отримають обласні бюджети Донецької та Луганської областей, 157,3 млн грн — бюджети 39 міських територіальних громад, ще 82,4 млн грн — бюджети 74 сільських і селищних громад.

