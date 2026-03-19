Запрет на дублирование выводов ЕСПЧ: Кабмин обновил правила обжалования условий содержания под стражей

Правительство ограничило круг лиц, которые могут инициировать проверку условий в СИЗО, и запретило Комиссии пересматривать сроки, по которым уже есть решение ЕСПЧ.

В уголовном процессе самой строгой мерой пресечения считается содержание под стражей, заключающееся в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества на определенный срок по решению суда. Содержание под стражей имеет целью обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого и эффективность расследования. В то же время, именно жалобы на условия содержания под стражей остаются одной из самых распространенных категорий обращений как в национальные суды, так и в международные институции.

В украинских реалиях вопрос условий содержания под стражей приобретает особый вес из-за переполненности следственных изоляторов, длительных сроков содержания и неоднородности судебной практики. Правительственным постановлением от 31 декабря 2024 года № 1549 был заложен фундамент для создания Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания. Внедрение Комиссий стало важным шагом на пути к реформированию пенитенциарной системы Украины. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала об основных принципах деятельности Комиссий.

Первая практика работы выявила необходимость уточнения процедурных моментов. 12 марта 2026 года Кабинет Министров Украины Постановлением № 313 внес изменения в положение о Комиссии, добавив прозрачности и установив четкое взаимодействие с Офисом Омбудсмена.

Терминологические изменения

В предыдущей редакции отмечалось, что Комиссия осуществляет рассмотрение обращений на ненадлежащие условия содержания в учреждениях с целью восстановления нарушенных прав, что размывало юридическую природу документа. В новой редакции термин «обращение» заменен термином «заявление». Это превращает процесс из общей переписки в четкую процедуру, следствием которой является юридически значимое постановление. При этом форма заявления документом не установлена.

Инициирование проверки и отчетность

Правительство четко разграничило круг лиц, имеющих право начать процедуру проверки. В Положение добавлена норма, согласно которой заявления от лиц, не являющихся взятыми под варту, осужденными, их родственниками или защитниками, Комиссией не рассматриваются. Нововведения повлияют на количество электронных обращений, приходящих на электронный адрес Комиссии от неравнодушных граждан и правозащитных организаций.

Изменениями также внедрен принцип надлежащего органа: если затронутый вопрос не входит в полномочия Комиссии, она обязана в срок до пяти дней переслать заявление по принадлежности и сообщить об этом заявителю с предоставлением разъяснений относительно возложенных на Комиссию задач.

Изменения также расширили круг субъектов, которым Комиссия должна подавать отчет о результатах деятельности. Теперь Председатель Комиссии обязан подавать ежегодно до 1 февраля отчет о результатах деятельности не только в межрегиональное управление, но и в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Это изменение имеет целью обеспечение независимого парламентского контроля за состоянием соблюдения прав человека в учреждениях исполнения наказаний.

Правила хранения документов по результатам проверок

Постановление № 313 установило правила хранения результатов проверок. Предыдущая редакция предусматривала порядок принятия решений по результатам проверок условий содержания под стражей. Так, решение принимается в трехдневный срок со дня посещения учреждения на заседании Комиссии. По его результатам Комиссия устанавливает наличие или отсутствие факта пребывания лица в ненадлежащих условиях. По итогам заседания оформляется постановление, которое подписывают все присутствующие члены Комиссии. Отныне секретарь Комиссии обязан приобщать Постановление заседания к конкретному делу, сформированному по результатам проверки.

Кроме того, до 15 января нового года все дела и протоколы за прошлый год должны быть переданы в межрегиональное управление для постоянного хранения. Это важно для заявителей, которым могут понадобиться эти документы через несколько лет для международных инстанций.

Комиссия против ЕСПЧ

И самое важное изменение запрещает учитывать сроки содержания, которые уже были признаны ЕСПЧ ненадлежащими. Так, пункт 25 положения дополнен новым абзацем, согласно которому Комиссия при установлении факта или срока содержания в ненадлежащих условиях не учитывает срок содержания лица, взятого под варту, или осужденного в условиях, которые уже признаны решением Европейского суда по правам человека как ненадлежащие и нарушающие Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод. В то же время это не лишает лицо, взятое под варту, осужденного, члена его семьи или близкого родственника, защитника права на обращение в Комиссию с заявлением об установлении факта или срока содержания в ненадлежащих условиях в отношении периода, который не охватывается решением Европейского суда по правам человека.

Внесенное изменение должно прекратить двойное подтверждение одного и того же нарушения. Украина стремится избежать ситуации, когда лицо получает компенсацию по решению ЕСПЧ, а затем через национальную Комиссию пытается снова учесть тот же период для получения внутренних льгот или выплат.

Исключение периодов, признанных ЕСПЧ, требует от членов Комиссии детального анализа решений Европейского суда, чтобы не отказать в учете срока, который не был предметом рассмотрения в Страсбурге.

