Гонорари на карту, порушення таємниці нарадчої кімнати та політичне минуле кандидатів: нові співбесіди до ВАКС

Сьомий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У залі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжуються спеціальні спільні засідання, де кожен із 72 кандидатів на 23 вакантні посади у Вищому антикорупційному суді та його Апеляційній палаті проходить тест на відповідність критеріям доброчесності.

24 лютого 2026 року відбулось 7 спільне засідання, на якому розглядалося питання про відповідність критеріям, передбаченим Законом України «Про Вищий антикорупційний суд» наступної четвірки претендентів: Кравця Дмитра Миколайовича, Маслова Віктора Васильовича, Євлах Оксани Олексіївни та Корягіна Віталія Олексійовича.

Кравець Дмитро Миколайович

Адвокат, партнер адвокатського об’єднання «Кравець і партнери». Спеціалізація: кримінальне право, господарські спори, захист бізнесу. Працював юристом у комерційних компаніях, з 2011 року розпочав адвокатську практику, під час якої розглядав кримінальні справи, включаючи корупційні, зокрема за ст. 368, 369 КК України. З 2025 року юрист-консульт юридичної служби Центральної виборчої технологічної комплектації Нацгвардії України.

Адвокат прагне внести свій вклад у боротьбу з корупцією оскільки вважає свій досвід адвоката захисту корисним для балансу в ВАКС.

Під час співбесіди члени комісії вказали кандидату на суттєву розбіжність у даних щодо його професійного досвіду. За словами самого кандидата, у 2024 році він брав участь приблизно у 10 справах як захисник, тоді як згідно з відкритими реєстрами він фігурував представником більш ніж у 50 справах. Адвокат пояснив розбіжності тим, що його прізвище залишалося у процесуальних документах як керівника адвокатського бюро, навіть коли участь у засіданнях брали партнери-адвокати.

Крім того, комісія наголосила на фактах, коли клієнти платили за послуги не на рахунок бюро, а на особисту картку адвоката. Кандидат підтвердив такі випадки, проте вказав, що отримував кошти на власний рахунок, знову ж таки партнерам, які супроводжували справи.

Найбільше запитань у комісії викликала фінансова історія кандидата, зокрема різке зменшення доходу з 400 тис. грн у 2023 році до 93 тис. грн у 2024-му, низькі задекларовані доходи у 2015 році (5 600 грн), та накопичення близько 13 300 доларів США при відносно невисокому сукупному доході у 2013–2018 роках.

Кандидат пояснив зменшення доходу зменшенням кількості справ, додавши, що його родина ощадливо ставилась до доходу. Кошти адвокат накопичував із 2013 року, при цьому частково конвертуючи гривню в долари, а також отримав приблизно 15 000 доларів у вигляді весільних подарунків. За його словами, саме ці заощадження стали джерелом інвестиції у придбання квартири. Початковий внесок становив 20 000 доларів і був сплачений готівкою за попереднім договором із забудовником. Після зростання вартості житла родина кандидата позичила близько 200 тис. грн у брата дружини, які згодом повернула. Усі кошти, за твердженням кандидата, передавалися готівкою. Кандидат стверджує, що через рік перепродав права на квартиру за 42 тис. доларів.

Купівлю автомобіля Volkswagen Touran 2012 за 49 000 грн, що значно нижче ринкової ціни, адвокат пояснив поганим технічним станом авто та купівлею через знайомих.

Маслов Віктор Васильович

Суддя Вищого антикорупційного суду з 11 квітня 2019 року. Кандидат на посаду в Апеляційній палаті ВАКС або додаткову вакансію в першій інстанції. Працював помічником судді, консультантом у судах загальної юрисдикції, з 2011–2015 провадив адвокатську практику, з 2015 по 2019 обіймав посаду судді районного суду Харківської області. Має досвід розгляду справи із категорії топ-корупції, включаючи хабарництво та зловживання владою, приймав участь у розгляді резонансних справ щодо екс-чиновників.

Мотивує своє рішення продовжувати роботу в антикорупційній юрисдикції, прагненням до професійного розвитку та наміром зробити вагоміший внесок у протидію корупції. Водночас наголошує, що досвід роботи у ВАКС розглядає як суттєву перевагу для подальшої діяльності.

Комісія запитала кандидата про рішення ВРП щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна скарга стосувалася дій судді під час розгляду клопотання прокурора САП щодо продовження строку процесуальних обов’язків, покладених на підозрюваного. Кандидат постановив заборонити підозрюваному строком на два місяці спілкуватися з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, за винятком захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді та суду. Кандидат повідомив, що вживав заходів для оскарження з самого початку дисциплінарного провадження, намагаючись прискорити цей процес. Зокрема, надсилав листи до дисциплінарної палати, а згодом — до Вищої ради правосуддя, з проханням пришвидшити розгляд скарги. Наскільки це було можливо, вони пришвидшили розгляд і ухвалили рішення, яке тепер кандидат може оскаржити у Великій Палаті Верховного Суду.

Під час співбесіди міжнародні експерти окремо зупинилися на гучній справі щодо вироку колишньому народному депутату Олександру Онищенко. У 2024 році колегія суддів під головуванням кандидата визнала Олександра Онищенка винним і призначила покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Втім, у травні 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала цей вирок. Підставою стало встановлене порушення таємниці нарадчої кімнати. В апеляційній інстанції зазначили, що судді під час перебування в нарадчій кімнаті систематично залишали приміщення суду, брали участь у публічних заходах, проходили навчання та навіть читали лекції. У відповідь кандидат наголосив, що перебував у нарадчій кімнаті протягом кількох місяців, а участь у зборах суддів і обов’язковому навчанні в Національній школі суддів не може розцінюватися як порушення.

Запитали у кандидата і про подарунок від батька у 2021 році, а саме кошти у сумі 1,53 млн грн. Кандидат пояснив, що кошти були передані за договором дарування, для того аби в належний спосіб задекларувати рух активу від батька до кандидата. Кошти були в подальшому використані на купівлю земельної ділянки.

Також міжнародні експерти звернули увагу на систематичне порушення кандидатом правил дорожнього руху, що підтверджене наявністю 11 штрафів за перевищення швидкості, що кандидат пояснив недостатністю уваги.

Євлах Оксана Олексіївна

Суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області. Обіймала посади юрисконсульта, головного спеціаліста юрисконсульта, провідного спеціаліста юрисконсульта, з 2010 по 2013-й рік здійснювала адвокатську діяльність. Розглядала, справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема щодо неподання декларацій. Під час адвокатської практики надавала правову допомогу у кримінальних і цивільних провадженнях.

Співбесіда розпочалась з запитань, що стосуються будинку та земельної ділянки, отриманих кандидатом у 2022 році за договором дарування від особи, з якою кандидат до цього не була знайома. За словами судді, майно фактично було придбане за кошти колишнього чоловіка в межах домовленостей про поділ спільного майна під час розлучення. Через те, що шлюб на момент оформлення права власності ще не був розірваний, сторони обрали модель дарування від третьої особи, аби уникнути режиму спільної сумісної власності.

Після розлучення кандидат подарувала будинок своїй тітці, а згодом тітка повернула його назад. Кандидат визнала, що це було зроблено, аби чоловік не міг претендувати на майно під час судових спорів.

Також члени комісії запитали і про неточності у декларації кандидата, а саме про незазначення вартості нерухомості та автомобілів та занижена вартість транспортного засобу. Суддя пояснила, що більшість неточностей пов’язані з її трактуванням порядку заповнення декларацій, оскільки вона вважала, що вартість слід зазначати лише в рік придбання, якщо надалі вона не змінювалась. Щодо автомобіля, суддя повідомила, що той був куплений на аукціоні за кордоном у технічно несправному стані, а задекларована сума відповідає офіційним документам сервісного центру.

Під час співбесіди обговорили і політичне минуле судді. Кандидат підтвердила, що була членом партії «Наша Україна» та депутатом місцевої ради. Також повідомила, що певний період входила до міської організації Партії регіонів, але вийшла з неї у 2013 році. Суддя пояснила, що раніше не завжди зазначала це в анкетах, оскільки не вважала себе членом центральної структури партії.

Корягін Віталій Олексійович

Суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області, був обраний головою суду з 2020 по 2023 рік. Брав участь у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, однак до другого етапу кваліфікаційного оцінювання — стадії дослідження досьє та проведення співбесіди — допущений не був.

Комісія поцікавилася питанням походження фінансів на придбання автомобіля у 2018 році за 290 тис. грн. Кандидат пояснив, що частина коштів була накопичена родиною у попередні роки, а також надав деталізовані відомості про доходи за 2014–2018 роки. За його словами, після сплати податків і з урахуванням заощаджень родина мала достатній фінансовий ресурс для придбання авто.

Також експерти уточнили про законність користування гаражем у місті Тернівка. Кандидат підтвердив, що споруда є самочинно збудованою, правовстановлюючих документів на землю немає, плата за користування не здійснюється. За поясненнями судді, подібна ситуація характерна для значної кількості гаражів у місті, а питання легалізації вирішується на рівні гаражного товариства.

Запитала комісія і про квартиру, придбану у 2005 році на ім'я кандидата. Квартира була придбана за кошти матері кандидата, проте у 2009 році мати подала проти сина позов про визнання правочину удаваним, щоб переоформити право власності на себе. Кандидат позов визнав, не з'являючись у засідання. Ситуацію пояснив тим, що кошти на купівлю надала мати, яка через стан здоров’я не могла особисто оформити договір, тому право власності спершу було зареєстровано на нього. Суддя пояснив це необхідністю юридично врегулювати сімейний конфлікт щодо проживання в квартирі.

Також міжнародних експертів зацікавило рішення ЄСПЛ у справі «Колдунов проти України», яким суд визнав порушення ст. 5 Конвенції, а саме надмірне тримання під вартою, у справі де кандидат був одним із суддів, що продовжували арешт. Кандидат зазначив, що продовжив запобіжний захід лише один раз — на два місяці, а надалі рішення ухвалювали інші судді. Він вказав на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема тяжкість обвинувачення за ч. 3 ст. 307 КК України — збут наркотиків організованою групою.

Окрему увагу приділили і можливому конфлікту інтересів у ситуації 2012 року, коли дружина кандидата представляла одну зі сторін у цивільній справі, а сам кандидат розглядав іншу справу за участю тих самих осіб. Він наголосив, що справи не були пов’язані між собою, а договір про правову допомогу його дружини на момент розгляду ним справи вже припинив дію. Заяви про відвід від сторін не надходили, а дисциплінарна скарга з цього приводу була залишена без розгляду через пропуск строків.

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за новими співбесідами кандидатів на посаду судді ВАКС. Із матеріалами попередніх співбесід можна ознайомитися за посиланнями:

240 запитів до реєстру, 11 млн гонорару та поїздки в Крим: нові спецзасідання ВККС та ГРМЕ

Мільйонні заощадження та забуте житло: антикорупційне сито 19 лютого

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Зарплата в конверті та борги за комуналку: нові зізнання кандидатів до ВАКС

Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.