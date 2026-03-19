У Дії прибрали затримки при перебронюванні працівників

Раніше підприємства могли подати нову заявку лише після завершення або скасування чинного бронювання, що спричиняло затримки до трьох діб.

На порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не порушували правил військового обліку. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Раніше підприємства могли подати нову заявку лише після завершення або скасування чинного бронювання, що спричиняло затримки до 72 годин. У цей період статус працівника тимчасово втрачався.

Тепер заяву можна подати заздалегідь — ще до завершення чинного бронювання. Система автоматично перевіряє дані та продовжує його на новий строк.

Це означає, що статус працівника залишається безперервним — без пауз і технічних затримок.

У Міноборони зазначають, що нова функція дозволить підприємствам зберігати критично необхідних працівників, забезпечує безперервну роботу стратегічних підприємств і зменшить адміністративне навантаження.

Як підприємству продовжити або оформити бронювання

авторизуватись на порталі Дія;

обрати послугу «Бронювання працівників»;

подати заяву та вказати дані працівників;

підтвердити заробітну плату;

перевірити інформацію та підписати заяву (це має зробити керівник або уповноважена особа).

Результат надходить в електронний кабінет та на електронну пошту. Якщо бронювання погоджено, відповідний статус в Резерв+ працівника залишається безперервним і відображається так само, як і раніше.

