У Дії прибрали затримки при перебронюванні працівників
На порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не порушували правил військового обліку. Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Раніше підприємства могли подати нову заявку лише після завершення або скасування чинного бронювання, що спричиняло затримки до 72 годин. У цей період статус працівника тимчасово втрачався.
Тепер заяву можна подати заздалегідь — ще до завершення чинного бронювання. Система автоматично перевіряє дані та продовжує його на новий строк.
Це означає, що статус працівника залишається безперервним — без пауз і технічних затримок.
У Міноборони зазначають, що нова функція дозволить підприємствам зберігати критично необхідних працівників, забезпечує безперервну роботу стратегічних підприємств і зменшить адміністративне навантаження.
Як підприємству продовжити або оформити бронювання
- авторизуватись на порталі Дія;
- обрати послугу «Бронювання працівників»;
- подати заяву та вказати дані працівників;
- підтвердити заробітну плату;
- перевірити інформацію та підписати заяву (це має зробити керівник або уповноважена особа).
Результат надходить в електронний кабінет та на електронну пошту. Якщо бронювання погоджено, відповідний статус в Резерв+ працівника залишається безперервним і відображається так само, як і раніше.
