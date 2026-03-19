  В Україні

У Дії прибрали затримки при перебронюванні працівників

13:33, 19 березня 2026
На порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не порушували правил військового обліку. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Раніше підприємства могли подати нову заявку лише після завершення або скасування чинного бронювання, що спричиняло затримки до 72 годин. У цей період статус працівника тимчасово втрачався.

Тепер заяву можна подати заздалегідь — ще до завершення чинного бронювання. Система автоматично перевіряє дані та продовжує його на новий строк.

Це означає, що статус працівника залишається безперервним — без пауз і технічних затримок.

У Міноборони зазначають, що нова функція дозволить підприємствам зберігати критично необхідних працівників, забезпечує безперервну роботу стратегічних підприємств і зменшить адміністративне навантаження.

Як підприємству продовжити або оформити бронювання

  • авторизуватись на порталі Дія;
  • обрати послугу «Бронювання працівників»;
  • подати заяву та вказати дані працівників;
  • підтвердити заробітну плату;
  • перевірити інформацію та підписати заяву (це має зробити керівник або уповноважена особа).

Результат надходить в електронний кабінет та на електронну пошту. Якщо бронювання погоджено, відповідний статус в Резерв+ працівника залишається безперервним і відображається так само, як і раніше.

