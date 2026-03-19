В Дии убрали задержки при перебронировании работников

Ранее предприятия могли подать новую заявку только после завершения или отмены действующего бронирования, что вызывало задержки до трех суток.

На портале «Дмя» появилась возможность заранее продлевать бронирование работников, которые не нарушали правил воинского учета. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ранее предприятия могли подать новую заявку только после завершения или отмены действующего бронирования, что вызывало задержки до 72 часов. В этот период статус работника временно терялся.

Теперь заявление можно подать заранее — еще до завершения действующего бронирования. Система автоматически проверяет данные и продлевает его на новый срок.

Это означает, что статус работника остается непрерывным — без пауз и технических задержек.

В Минобороны отмечают, что новая функция позволит предприятиям сохранять критически необходимых работников, обеспечивает непрерывную работу стратегических предприятий и уменьшит административную нагрузку.

Как предприятию продлить или оформить бронирование

авторизоваться на портале «Дмя»;

выбрать услугу «Бронирование работников»;

подать заявление и указать данные работников;

подтвердить заработную плату;

проверить информацию и подписать заявление (это должен сделать руководитель или уполномоченное лицо).

Результат поступает в электронный кабинет и на электронную почту. Если бронирование согласовано, соответствующий статус в Резерв+ работника остается непрерывным и отображается так же, как и раньше.

