  1. В Украине

В Дии убрали задержки при перебронировании работников

13:33, 19 марта 2026
На портале «Дмя» появилась возможность заранее продлевать бронирование работников, которые не нарушали правил воинского учета. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ранее предприятия могли подать новую заявку только после завершения или отмены действующего бронирования, что вызывало задержки до 72 часов. В этот период статус работника временно терялся.

Теперь заявление можно подать заранее — еще до завершения действующего бронирования. Система автоматически проверяет данные и продлевает его на новый срок.

Это означает, что статус работника остается непрерывным — без пауз и технических задержек.

В Минобороны отмечают, что новая функция позволит предприятиям сохранять критически необходимых работников, обеспечивает непрерывную работу стратегических предприятий и уменьшит административную нагрузку.

Как предприятию продлить или оформить бронирование

  • авторизоваться на портале «Дмя»;
  • выбрать услугу «Бронирование работников»;
  • подать заявление и указать данные работников;
  • подтвердить заработную плату;
  • проверить информацию и подписать заявление (это должен сделать руководитель или уполномоченное лицо).

Результат поступает в электронный кабинет и на электронную почту. Если бронирование согласовано, соответствующий статус в Резерв+ работника остается непрерывным и отображается так же, как и раньше.

документы военное положение Дия Минобороны бронирование военнообязанный

