  1. Общество

20 мая – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
20 мая в Украине празднуют День банковских работников и Международный день HR.
20 мая – какой сегодня праздник и главные события
Фото: magnific.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 20 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

20 мая в Украине празднуют День банковских работников. Его ввели в 2004 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Праздник посвящен работникам банковской сферы, обеспечивающим стабильность финансовой системы государства, развитие экономики, проведение платежей, кредитование и сохранность средств граждан. В этот день традиционно поздравляют банкиров, финансистов, кассиров, аналитиков и всех работающих в сфере финансов.

Также 20 мая День переводчика жестового языка в Украине. Это профессиональный праздник, посвященный специалистам, которые помогают людям с нарушениями слуха общаться, учиться, получать информацию и полноценно участвовать в общественной жизни. Переводчики жестового языка работают в учебных заведениях, медицинских учреждениях, судах, на телевидении и во время официальных мероприятий. Их труд чрезвычайно важен для обеспечения доступности и равных прав для людей с нарушениями слуха.

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Дата связана с днем рождения словенского пчеловода и одного из основателей современного пчеловодства Антон Янша. Пчелы опыляют значительную часть растений, от которых зависит производство продуктов питания и сохранение экосистем. Однако из-за изменения климата, использования пестицидов и загрязнения окружающей среды количество опылителей в мире уменьшается.

20 мая празднуют Всемирный день товара. Дата празднования меняется каждый год и обычно приходится на май. В этот день в разных странах проводятся конференции, лекции, встречи и онлайн-мероприятия для product-менеджеров, дизайнеров, разработчиков и предпринимателей.

Также 20 мая Всемирный день травматолога. Травматологи — это специалисты, занимающиеся лечением повреждений опорно-двигательного аппарата: переломов, вывихов, растяжений, последствий аварий, спортивных и бытовых травм. Они часто работают в условиях неотложной помощи, где решение нужно принимать очень быстро.

А еще 20 мая Всемирный день метролога. Дата связана с подписанием Метрической конвенции 1875 года, которая стала основой международной системы измерений. Инициаторами праздника стали Международное бюро мер и весов и Международная организация законодательной метрологии.

20 мая празднуют Международный день HR. Это профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом — HR-менеджеров, рекрутеров, HR-бизнес-партнеров и всех, кто работает с людьми в организациях. Его поддерживает World Federation of People Management Associations.

Какой сегодня церковный праздник

20 мая верующие празднуют День памяти святого мученика Талатея. Это раннехристианский святой, живший в III веке. Он был врачом и безвозмездно лечил людей, сочетая медицинскую помощь с проповедью христианской веры. Во время гонений на христиан по приказу императора Нумериана святого схватили и заставляли отречься от Христа. Талалей мужественно выдержал жестокие пытки, но остался верен своей вере. За это его казнили около 284 года.

Календарь важных событий за 20 мая

325 год — римский император Константин Великий созвал выдающийся Вселенский собор в Никее, заложивший основы христианского вероучения на век вперед;

1449 — португальский король Афонсу V разгромил повстанцев в битве при Алфарробейре, закрепив свою власть над страной;

1498 год — легендарный португальский мореплаватель Васко да Гама совершил исторический прорыв, достигнув берегов Индии и открыв морской путь в Азию;

1783 — в Версале был подписан мирный договор, который положил конец войне между Францией, Англией и Нидерландами, изменяя баланс сил в Европе;

1809 год — в Киеве открылось Киевское народное мужское учебное заведение, которое позже стало одной из старейших школ города — школой №75;

1873 год — Леви Штраус впервые представил миру голубые джинсы, которые впоследствии превратились в культовый элемент мировой моды;

1875 год — в Париже 17 государств заключили Метрическую конвенцию, начав единую метрическую систему, ставшую основой для всемирной стандартизации измерений;

1899 год — Джекоб Герман стал первым водителем в мире, которого арестовали за превышение скорости — его зафиксировали на улицах Нью-Йорка, двигаясь со скоростью 20 км/ч;

1905 год — в Киеве торжественно открыли Михайловский механический спуск, ставший важным транспортным путем;

1927 год — американский пилот Чарльз Линдберг совершил первый в мире беспосадочный перелет через Атлантический океан, установив новый уровень авиации;

1961 год — основана Шевченковская премия — самая престижная награда в области культуры и искусства Украины;

1961 год — во Львове суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни за создание Украинского рабоче-крестьянского союза; его соратники получили разные сроки заключения;

1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек почти 60% избирателей высказались против отделения от Канады, сохранив единство страны;

1985 год — Израиль, под контролем Международного комитета Красного Креста, освободил 1150 заключенных в рамках обмена на трех последних израильских солдат, захваченных палестинцами;

2005 год — независимая Украина дебютировала на Каннском кинофестивале: мировая премьера документального фильма Игоря Стрембицкого «Путешественники» получила «Золотую пальмовую ветвь»;

2009 год — в финале Кубка УЕФА «Шахтер» (Донецк) обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории турнира трофея;

2019 год — состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского;

2022 год — в контексте войны Россия полностью оккупировала Мариуполь, что стало одной из ключевых трагедий конфликта на востоке Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рада может ввести нулевой НДС на боевые роботы для фронта

В Украине предлагают освободить от НДС поставки наземных роботизированных комплексов для сил обороны.

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

КГС ВС должен решить, может ли устав ОСМД изменять установленный законом порядок голосования совладельцев

Верховный Суд передал дело об ОСББ в палату КГС ВС для согласования подходов относительно голосования совладельцев по взносам и управлению общим имуществом.

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]