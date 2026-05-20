20 мая – какой сегодня праздник и главные события

20 мая в Украине празднуют День банковских работников и Международный день HR.

В среду, 20 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

20 мая в Украине празднуют День банковских работников. Его ввели в 2004 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Праздник посвящен работникам банковской сферы, обеспечивающим стабильность финансовой системы государства, развитие экономики, проведение платежей, кредитование и сохранность средств граждан. В этот день традиционно поздравляют банкиров, финансистов, кассиров, аналитиков и всех работающих в сфере финансов.

Также 20 мая День переводчика жестового языка в Украине. Это профессиональный праздник, посвященный специалистам, которые помогают людям с нарушениями слуха общаться, учиться, получать информацию и полноценно участвовать в общественной жизни. Переводчики жестового языка работают в учебных заведениях, медицинских учреждениях, судах, на телевидении и во время официальных мероприятий. Их труд чрезвычайно важен для обеспечения доступности и равных прав для людей с нарушениями слуха.

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Дата связана с днем рождения словенского пчеловода и одного из основателей современного пчеловодства Антон Янша. Пчелы опыляют значительную часть растений, от которых зависит производство продуктов питания и сохранение экосистем. Однако из-за изменения климата, использования пестицидов и загрязнения окружающей среды количество опылителей в мире уменьшается.

20 мая празднуют Всемирный день товара. Дата празднования меняется каждый год и обычно приходится на май. В этот день в разных странах проводятся конференции, лекции, встречи и онлайн-мероприятия для product-менеджеров, дизайнеров, разработчиков и предпринимателей.

Также 20 мая Всемирный день травматолога. Травматологи — это специалисты, занимающиеся лечением повреждений опорно-двигательного аппарата: переломов, вывихов, растяжений, последствий аварий, спортивных и бытовых травм. Они часто работают в условиях неотложной помощи, где решение нужно принимать очень быстро.

А еще 20 мая Всемирный день метролога. Дата связана с подписанием Метрической конвенции 1875 года, которая стала основой международной системы измерений. Инициаторами праздника стали Международное бюро мер и весов и Международная организация законодательной метрологии.

20 мая празднуют Международный день HR. Это профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом — HR-менеджеров, рекрутеров, HR-бизнес-партнеров и всех, кто работает с людьми в организациях. Его поддерживает World Federation of People Management Associations.

Какой сегодня церковный праздник

20 мая верующие празднуют День памяти святого мученика Талатея. Это раннехристианский святой, живший в III веке. Он был врачом и безвозмездно лечил людей, сочетая медицинскую помощь с проповедью христианской веры. Во время гонений на христиан по приказу императора Нумериана святого схватили и заставляли отречься от Христа. Талалей мужественно выдержал жестокие пытки, но остался верен своей вере. За это его казнили около 284 года.

Календарь важных событий за 20 мая

325 год — римский император Константин Великий созвал выдающийся Вселенский собор в Никее, заложивший основы христианского вероучения на век вперед;

1449 — португальский король Афонсу V разгромил повстанцев в битве при Алфарробейре, закрепив свою власть над страной;

1498 год — легендарный португальский мореплаватель Васко да Гама совершил исторический прорыв, достигнув берегов Индии и открыв морской путь в Азию;

1783 — в Версале был подписан мирный договор, который положил конец войне между Францией, Англией и Нидерландами, изменяя баланс сил в Европе;

1809 год — в Киеве открылось Киевское народное мужское учебное заведение, которое позже стало одной из старейших школ города — школой №75;

1873 год — Леви Штраус впервые представил миру голубые джинсы, которые впоследствии превратились в культовый элемент мировой моды;

1875 год — в Париже 17 государств заключили Метрическую конвенцию, начав единую метрическую систему, ставшую основой для всемирной стандартизации измерений;

1899 год — Джекоб Герман стал первым водителем в мире, которого арестовали за превышение скорости — его зафиксировали на улицах Нью-Йорка, двигаясь со скоростью 20 км/ч;

1905 год — в Киеве торжественно открыли Михайловский механический спуск, ставший важным транспортным путем;

1927 год — американский пилот Чарльз Линдберг совершил первый в мире беспосадочный перелет через Атлантический океан, установив новый уровень авиации;

1961 год — основана Шевченковская премия — самая престижная награда в области культуры и искусства Украины;

1961 год — во Львове суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни за создание Украинского рабоче-крестьянского союза; его соратники получили разные сроки заключения;

1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек почти 60% избирателей высказались против отделения от Канады, сохранив единство страны;

1985 год — Израиль, под контролем Международного комитета Красного Креста, освободил 1150 заключенных в рамках обмена на трех последних израильских солдат, захваченных палестинцами;

2005 год — независимая Украина дебютировала на Каннском кинофестивале: мировая премьера документального фильма Игоря Стрембицкого «Путешественники» получила «Золотую пальмовую ветвь»;

2009 год — в финале Кубка УЕФА «Шахтер» (Донецк) обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории турнира трофея;

2019 год — состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского;

2022 год — в контексте войны Россия полностью оккупировала Мариуполь, что стало одной из ключевых трагедий конфликта на востоке Украины.

