Пентагон объявил о сокращении бригад в Европе до трех
Пентагон решил сократить количество боевых бригадных групп в Европе с четырех до трех — вернувшись к уровню 2021 года. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл на своей странице в социальной сети X.
По его словам, решение является результатом «комплексного многоуровневого анализа» американского военного присутствия в Европе.
Окончательное решение о размещении этих и других сил в Европе будет принято после дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников самостоятельно обеспечивать оборону континента.
Глава Пентагона Пит Хегсет провел разговор с польским вице-премьером Косиняком-Камышем. Пентагон обещает сохранить «сильное военное присутствие в Польше».
В заявлении подчеркивается, что решение соответствует повестке «Америка прежде всего» и призвано стимулировать союзников по НАТО брать на себя «основную ответственность за конвенциональную оборону Европы».
«Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Другие союзники по НАТО должны последовать ее примеру», — говорится в заявлении Пентагона.
Решение Пентагона происходит на фоне более широких проблем с обеспечением безопасности Европы.
