ФЛП без деятельности: в налоговой объяснили, когда нужно уплачивать ЕСВ
Предприниматели, которые временно не ведут деятельность, часто предполагают, что при отсутствии дохода обязанность по уплате единого взноса не возникает. Именно это становится причиной накопления долга.
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 № 2464-VI (далее — Закон №2464) определяет общее правило: физические лица — предприниматели являются плательщиками ЕСВ. В то же время порядок уплаты зависит от системы налогообложения.
Для ФЛП на упрощенной системе (1–3 группы) взнос уплачивается независимо от факта осуществления деятельности или получения дохода (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона №2464). Размер взноса не может быть меньше минимального страхового платежа — 22% от минимальной заработной платы.
Для ФЛП на общей системе ситуация иная. База начисления определяется как чистый налогооблагаемый доход (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464). Если доход за месяц отсутствует или получен убыток, ЕСВ можно не начислять и не уплачивать. В то же время предприниматель имеет право сделать это добровольно, чтобы сохранить страховой стаж.
Отдельно законодательством предусмотрены случаи, когда ФЛП может не уплачивать ЕСВ за себя:
- если предприниматель имеет основное место работы и работодатель уплачивает за него ЕСВ в минимальном размере (ч. 6 ст. 4 Закона № 2464);
- если лицо является пенсионером по возрасту или лицом с инвалидностью (ч. 4 ст. 4 Закона № 2464);
- на период военной службы — для мобилизованных ФЛП без наемных работников.
Чтобы не допустить долга, стоит:
- проверить, имеете ли вы право на освобождение от уплаты ЕСВ;
- контролировать состояние расчетов через электронные сервисы ГНС;
- в случае отсутствия льгот — уплачивать взнос в установленном размере;
- сохранять подтверждение уплаты.
В ГНС добавляют, что при отсутствии оснований для освобождения ЕСВ начисляется автоматически, даже если деятельность не ведется. Закрытие ФЛП не аннулирует уже сформированный долг, а также начисленные штрафы и пеню.
