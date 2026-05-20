ФЛП без деятельности: в налоговой объяснили, когда нужно уплачивать ЕСВ

Для ФЛП на упрощенной системе, 1-3 группы, взнос уплачивается независимо от факта осуществления деятельности или получения дохода.

Фото: dp.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприниматели, которые временно не ведут деятельность, часто предполагают, что при отсутствии дохода обязанность по уплате единого взноса не возникает. Именно это становится причиной накопления долга.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 № 2464-VI (далее — Закон №2464) определяет общее правило: физические лица — предприниматели являются плательщиками ЕСВ. В то же время порядок уплаты зависит от системы налогообложения.

Для ФЛП на упрощенной системе (1–3 группы) взнос уплачивается независимо от факта осуществления деятельности или получения дохода (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона №2464). Размер взноса не может быть меньше минимального страхового платежа — 22% от минимальной заработной платы.

Для ФЛП на общей системе ситуация иная. База начисления определяется как чистый налогооблагаемый доход (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464). Если доход за месяц отсутствует или получен убыток, ЕСВ можно не начислять и не уплачивать. В то же время предприниматель имеет право сделать это добровольно, чтобы сохранить страховой стаж.

Отдельно законодательством предусмотрены случаи, когда ФЛП может не уплачивать ЕСВ за себя:

если предприниматель имеет основное место работы и работодатель уплачивает за него ЕСВ в минимальном размере (ч. 6 ст. 4 Закона № 2464);

если лицо является пенсионером по возрасту или лицом с инвалидностью (ч. 4 ст. 4 Закона № 2464);

на период военной службы — для мобилизованных ФЛП без наемных работников.

Чтобы не допустить долга, стоит:

проверить, имеете ли вы право на освобождение от уплаты ЕСВ;

контролировать состояние расчетов через электронные сервисы ГНС;

в случае отсутствия льгот — уплачивать взнос в установленном размере;

сохранять подтверждение уплаты.

В ГНС добавляют, что при отсутствии оснований для освобождения ЕСВ начисляется автоматически, даже если деятельность не ведется. Закрытие ФЛП не аннулирует уже сформированный долг, а также начисленные штрафы и пеню.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.