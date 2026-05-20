  В Україні

ФОП без діяльності: у податковій пояснили, коли потрібно сплачувати ЄСВ

07:54, 20 травня 2026
Для ФОП на спрощеній системі, 1-3 групи, внесок сплачується незалежно від факту здійснення діяльності чи отримання доходу.
Фото: dp.tax.gov.ua
Підприємці, які тимчасово не ведуть діяльність, часто припускають, що за відсутності доходу обов’язок зі сплати єдиного внеску не виникає. Саме це стає причиною накопичення боргу.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон №2464) визначає загальне правило: фізичні особи — підприємці є платниками ЄСВ. Водночас порядок сплати залежить від системи оподаткування.

Для ФОП на спрощеній системі (1–3 групи) внесок сплачується незалежно від факту здійснення діяльності чи отримання доходу (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону №2464). Розмір внеску не може бути меншим за мінімальний страховий платіж — 22% від мінімальної заробітної плати.

Для ФОП на загальній системі ситуація інша. База нарахування визначається як чистий оподатковуваний дохід (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). Якщо дохід за місяць відсутній або отримано збиток, ЄСВ можна не нараховувати і не сплачувати. Водночас підприємець має право зробити це добровільно, щоб зберегти страховий стаж.

Окремо законодавством передбачені випадки, коли ФОП може не сплачувати ЄСВ за себе:

- якщо підприємець має основне місце роботи і роботодавець сплачує за нього ЄСВ у мінімальному розмірі (ч. 6 ст. 4 Закону № 2464);

- якщо особа є пенсіонером за віком або особою з інвалідністю (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464);

- на період військової служби — для мобілізованих ФОП без найманих працівників.

Щоб не допустити боргу, варто:

- перевірити, чи маєте право на звільнення від сплати ЄСВ;

- контролювати стан розрахунків через електронні сервіси ДПС;

- у разі відсутності пільг — сплачувати внесок у встановленому розмірі;

- зберігати підтвердження сплати.

У ДПС додають, що за відсутності підстав для звільнення ЄСВ нараховується автоматично, навіть якщо діяльність не ведеться. Закриття ФОП не анулює вже сформований борг, а також нараховані штрафи і пеню.

