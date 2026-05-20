ФОП без діяльності: у податковій пояснили, коли потрібно сплачувати ЄСВ
Підприємці, які тимчасово не ведуть діяльність, часто припускають, що за відсутності доходу обов’язок зі сплати єдиного внеску не виникає. Саме це стає причиною накопичення боргу.
Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон №2464) визначає загальне правило: фізичні особи — підприємці є платниками ЄСВ. Водночас порядок сплати залежить від системи оподаткування.
Для ФОП на спрощеній системі (1–3 групи) внесок сплачується незалежно від факту здійснення діяльності чи отримання доходу (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону №2464). Розмір внеску не може бути меншим за мінімальний страховий платіж — 22% від мінімальної заробітної плати.
Для ФОП на загальній системі ситуація інша. База нарахування визначається як чистий оподатковуваний дохід (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464). Якщо дохід за місяць відсутній або отримано збиток, ЄСВ можна не нараховувати і не сплачувати. Водночас підприємець має право зробити це добровільно, щоб зберегти страховий стаж.
Окремо законодавством передбачені випадки, коли ФОП може не сплачувати ЄСВ за себе:
- якщо підприємець має основне місце роботи і роботодавець сплачує за нього ЄСВ у мінімальному розмірі (ч. 6 ст. 4 Закону № 2464);
- якщо особа є пенсіонером за віком або особою з інвалідністю (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464);
- на період військової служби — для мобілізованих ФОП без найманих працівників.
Щоб не допустити боргу, варто:
- перевірити, чи маєте право на звільнення від сплати ЄСВ;
- контролювати стан розрахунків через електронні сервіси ДПС;
- у разі відсутності пільг — сплачувати внесок у встановленому розмірі;
- зберігати підтвердження сплати.
У ДПС додають, що за відсутності підстав для звільнення ЄСВ нараховується автоматично, навіть якщо діяльність не ведеться. Закриття ФОП не анулює вже сформований борг, а також нараховані штрафи і пеню.
