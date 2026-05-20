Відновлення виконавчого провадження: що треба знати

07:18, 20 травня 2026
Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання відновлення виконавчого провадження.

Виконавче провадження — це завершальна стадія захисту прав, коли рішення суду або інших органів підлягають примусовому виконанню. Проте на практиці трапляються випадки, коли провадження передчасно закінчують або виконавчий документ повертають стягувачу.

У таких ситуаціях закон передбачає можливість відновлення виконавчого провадження.

Коли можливе відновлення?

Відповідно до статті 41 Закону України «Про виконавче провадження», підставами є:

- визнання судом незаконною постанови виконавця про закінчення виконавчого провадження;

- визнання судом постанови про повернення виконавчого документа стягувачу незаконною чи скасування постанови;

- у разі надходження рішення про скасування заходів забезпечення позову

- у разі надходження заяви стягувача про відновлення виконавчого провадження за рішенням про встановлення побачення з дитиною.

Які строки?

Виконавець зобов’язаний винести постанову про відновлення виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного рішення.

Що далі?

У разі відновлення виконавчого провадження, у місячний строк з дня надходження постанови про відновлення виконавчого провадження, виконавчий документ необхідно повторно пред’явити до виконання.

Це можуть зробити:

- стягувач;

- суд;

- орган (посадова особа), яким було повернуто виконавчими документ.

У Мін’юсті додалии:

- відновлення не відбувається автоматично — потрібне відповідне рішення суду або скасування постанови;

- необхідно контролювати строки;

- після відновлення виконавець продовжує заходи примусового виконання;

- якщо виконавчий документ не пред’явити повторно у встановлений строк — виконавче провадження підлягатиме закінченню.

Відновлення виконавчого провадження — це важливий механізм захисту прав стягувача у випадках неправомірних або передчасних дій виконавця. Обізнаність у процедурі допомагає ефективно відстояти свої права.

