Відновлення виконавчого провадження: що треба знати
Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання відновлення виконавчого провадження.
Виконавче провадження — це завершальна стадія захисту прав, коли рішення суду або інших органів підлягають примусовому виконанню. Проте на практиці трапляються випадки, коли провадження передчасно закінчують або виконавчий документ повертають стягувачу.
У таких ситуаціях закон передбачає можливість відновлення виконавчого провадження.
Коли можливе відновлення?
Відповідно до статті 41 Закону України «Про виконавче провадження», підставами є:
- визнання судом незаконною постанови виконавця про закінчення виконавчого провадження;
- визнання судом постанови про повернення виконавчого документа стягувачу незаконною чи скасування постанови;
- у разі надходження рішення про скасування заходів забезпечення позову
- у разі надходження заяви стягувача про відновлення виконавчого провадження за рішенням про встановлення побачення з дитиною.
Які строки?
Виконавець зобов’язаний винести постанову про відновлення виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного рішення.
Що далі?
У разі відновлення виконавчого провадження, у місячний строк з дня надходження постанови про відновлення виконавчого провадження, виконавчий документ необхідно повторно пред’явити до виконання.
Це можуть зробити:
- стягувач;
- суд;
- орган (посадова особа), яким було повернуто виконавчими документ.
У Мін’юсті додалии:
- відновлення не відбувається автоматично — потрібне відповідне рішення суду або скасування постанови;
- необхідно контролювати строки;
- після відновлення виконавець продовжує заходи примусового виконання;
- якщо виконавчий документ не пред’явити повторно у встановлений строк — виконавче провадження підлягатиме закінченню.
Відновлення виконавчого провадження — це важливий механізм захисту прав стягувача у випадках неправомірних або передчасних дій виконавця. Обізнаність у процедурі допомагає ефективно відстояти свої права.
