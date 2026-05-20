У середу, 20 травня розпочинаються основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

Додаткові сесії пройдуть з 17 по 24 липня.

Реєстрація на НМТ відбувалася онлайн через сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з 5 березня по 2 квітня.

Запрошення можна було завантажити у персональному кабінеті. Для учасників основних сесій – не пізніше ніж за 10 днів до початку. Для учасників додаткових сесій – не пізніше ніж за 3 дні до початку.

Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові — до 29 липня.

Результати публікуватимуться у персональних кабінетах за шкалою 100-200 балів.

