20 травня розпочинаються основні сесії НМТ
У середу, 20 травня розпочинаються основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.
Додаткові сесії пройдуть з 17 по 24 липня.
Реєстрація на НМТ відбувалася онлайн через сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з 5 березня по 2 квітня.
Запрошення можна було завантажити у персональному кабінеті. Для учасників основних сесій – не пізніше ніж за 10 днів до початку. Для учасників додаткових сесій – не пізніше ніж за 3 дні до початку.
Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові — до 29 липня.
Результати публікуватимуться у персональних кабінетах за шкалою 100-200 балів.
