Якщо тітка, дядько чи племінник проживали зі зниклим безвісти, вони можуть захистити права через суд

Непрямим родичам зниклих безвісти часто відмовляють у правах — але ситуацію можна змінити через суд.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов пояснив, у яких випадках племінники, тітки, дядьки та двоюрідні родичі людей, зниклих безвісти за особливих обставин, можуть захищати свої права через суд.

Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» прямо визначає коло близьких родичів та членів сім’ї. До нього належать чоловік, дружина, батьки, діти, рідні брат і сестра, дід, баба, онуки, усиновлювачі, опікуни, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.

Водночас племінники, тітки, дядьки, двоюрідні брати й сестри прямо до цього переліку не включені. Через це такі родичі можуть стикатися з труднощами під час отримання інформації про розшук, подання документів або реалізації соціальних гарантій.

У багатьох випадках вирішенням може бути звернення до суду для встановлення юридичного факту.

Йдеться, зокрема, про:

встановлення факту родинних відносин;

встановлення факту проживання однією сім’єю;

встановлення факту перебування на утриманні;

встановлення інших юридичних фактів, необхідних для реалізації конкретного права.

Такі справи розглядаються в порядку окремого провадження відповідно до статті 293 ЦПК України. Суд у цьому випадку не вирішує спір між сторонами, а підтверджує наявність юридичного факту.

Які факти можна встановити через суд

Факт родинних відносин може бути важливим, якщо потрібно підтвердити спорідненість із людиною, яка зникла безвісти за особливих обставин. Наприклад, коли:

племінник підтверджує зв’язок із дядьком;

тітка — із племінником;

двоюрідні брат або сестра доводять спорідненість через спільних діда та бабу;

у документах є помилки або частина актових записів втрачена.

Також суд може встановити факт проживання однією сім’єю, якщо особи фактично жили разом, мали спільний побут, бюджет та взаємні обов’язки.

Як приклад Добросердов навів справу №694/2318/23, у якій Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, що відмовили дядькові зниклого безвісти військовослужбовця у встановленні факту родинних відносин та проживання однією сім’єю.

Верховний Суд звернув увагу, що для встановлення юридичного факту значення має не лише формальна спорідненість, а й реальний сімейний зв’язок: спільне проживання, побут та взаємні права й обов’язки.

Окремо Уповноважений звернув увагу на встановлення факту перебування на утриманні. Це може бути необхідним для отримання:

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

одноразової грошової допомоги;

соціальних гарантій;

інших майнових прав.

При цьому недостатньо лише підтвердити факт допомоги. Необхідно довести, що вона була постійною, систематичною та становила основне або одне з основних джерел існування заявника.

Артур Добросердов також послався на позицію Великої Палати Верховного Суду у справі №308/17634/23, де зазначено, що справи про встановлення факту перебування на утриманні загиблого військовослужбовця для отримання одноразової грошової допомоги мають розглядатися в порядку цивільного судочинства, в окремому провадженні.

Які докази можуть знадобитися

Для підтвердження родинних відносин можуть використовуватися:

свідоцтва про народження та шлюб;

документи про зміну прізвища;

архівні довідки;

витяги з ДРАЦС;

документи про спільних родичів.

Для підтвердження проживання однією сім’єю:

довідки про місце проживання;

акти обстеження житлових умов;

квитанції про оплату комунальних послуг;

спільні договори;

фото, листування та показання свідків.

Для підтвердження перебування на утриманні:

банківські перекази;

квитанції про оплату лікування, харчування чи комунальних послуг;

довідки про доходи;

медичні документи;

чеки;

листування та показання свідків.

Уповноважений наголосив, що в заяві до суду необхідно чітко пояснити:

який саме факт потрібно встановити;

для чого він потрібен;

яке право неможливо реалізувати без судового рішення;

чому документи неможливо отримати іншим способом;

якими доказами підтверджуються обставини.

Водночас, якщо між особами існує спір щодо спадщини, виплат чи інших майнових прав, справа може не розглядатися в порядку окремого провадження, оскільки ЦПК України передбачає інший порядок вирішення спорів про право.

За словами Добросердова, навіть якщо племінники, тітки, дядьки чи двоюрідні родичі не входять до переліку близьких родичів у спеціальному законі, це не означає, що вони повністю позбавлені можливості захистити свої права. Головне — довести конкретний юридичний факт, його значення та мету встановлення.

