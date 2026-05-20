Работодатель не проводит расследование травмы – ПФУ объяснил, как действовать работнику

Если работодатель не инициирует создание комиссии, работник может потребовать этого или обратиться в контролирующие органы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области обнародовало разъяснение относительно порядка действий пострадавшего, если работодатель отказывается инициировать расследование несчастного случая на производстве.

В ведомстве отметили, что в таких ситуациях работник имеет право требовать создания комиссии для расследования инцидента непосредственно у работодателя.

Если работодатель затягивает или не принимает необходимых мер для начала расследования, пострадавший может подать жалобу на его действия в Государственную службу Украины по вопросам труда.

После рассмотрения обращения должностное лицо Гоструда имеет право выдать обязательное к исполнению предписание по форме Н-9 о необходимости проведения расследования несчастного случая.

В случае, если расследование так и не будет начато, пострадавший имеет право обратиться в суд для защиты своих прав.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что соблюдение этого алгоритма позволяет обеспечить надлежащую фиксацию производственных травм и дальнейшую защиту прав работников.

