20 травня – яке сьогодні свято та головні події

20 травня в Україні святкують День банківських працівників та Міжнародний день HR.

Фото: magnific.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 20 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

20 травня в Україні святкують День банківських працівників. Його запровадили 2004 року указом другого президента України Леонід Кучма. Свято присвячене працівникам банківської сфери, які забезпечують стабільність фінансової системи держави, розвиток економіки, проведення платежів, кредитування та збереження коштів громадян. Цього дня традиційно вітають банкірів, фінансистів, касирів, аналітиків та всіх, хто працює у сфері фінансів.

Також 20 травня День перекладача жестової мови в Україні. Це професійне свято присвячене фахівцям, які допомагають людям із порушеннями слуху спілкуватися, навчатися, отримувати інформацію та повноцінно брати участь у суспільному житті. Перекладачі жестової мови працюють у навчальних закладах, медичних установах, судах, на телебаченні та під час офіційних заходів. Їхня праця є надзвичайно важливою для забезпечення доступності та рівних прав для людей із порушеннями слуху.

А ще 20 травня Всесвітній день бджіл. Дата пов’язана з днем народження словенського пасічника й одного із засновників сучасного бджільництва Антон Янша. Бджоли запилюють значну частину рослин, від яких залежить виробництво продуктів харчування та збереження екосистем. Проте через зміну клімату, використання пестицидів і забруднення довкілля кількість запилювачів у світі зменшується.

20 травня святкують Всесвітній день товару. Дата святкування змінюється щороку й зазвичай припадає на травень. Цього дня у різних країнах проводять конференції, лекції, зустрічі та онлайн-заходи для product-менеджерів, дизайнерів, розробників і підприємців.

Також 20 травня Всесвітній день травматолога. Травматологи — це фахівці, які займаються лікуванням ушкоджень опорно-рухового апарату: переломів, вивихів, розтягнень, наслідків аварій, спортивних і побутових травм. Вони часто працюють в умовах невідкладної допомоги, де рішення потрібно ухвалювати дуже швидко.

А ще 20 травня Всесвітній день метролога. Дата пов’язана з підписанням Метричної конвенції 1875 року, що стала основою міжнародної системи вимірювань. Ініціаторами свята є Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародна організація законодавчої метрології.

20 травня святкують Міжнародний день HR. Це професійне свято фахівців із управління персоналом — HR-менеджерів, рекрутерів, HR-бізнес-партнерів та всіх, хто працює з людьми в організаціях. Його підтримує World Federation of People Management Associations.

Яке сьогодні церковне свято

20 травня віряни святкують День пам’яті святого мученика Талатея. Це ранньохристиянський святий, який жив у III столітті. Він був лікарем і безоплатно лікував людей, поєднуючи медичну допомогу з проповіддю християнської віри. Під час гонінь на християн за наказом імператора Нумеріана святого схопили та змушували зректися Христа. Талалей мужньо витримав жорстокі катування, але залишився вірним своїй вірі. За це його стратили близько 284 року.

Календар важливих подій за 20 травня

325 рік — римський імператор Костянтин Великий скликав визначний Вселенський собор у Нікеї, який заклав основи християнського віровчення на століття вперед;

1449 рік — португальський король Афонсу V розгромив повстанців у битві при Алфарробейрі, закріпивши свою владу над країною;

1498 рік — легендарний португальський мореплавець Васко да Гама здійснив історичний прорив, досягнувши берегів Індії і відкривши морський шлях до Азії;

1783 рік — у Версалі було підписано мирний договір, що поклав край війні між Францією, Англією та Нідерландами, змінюючи баланс сил у Європі;

1809 рік — у Києві відкрився Київський народний чоловічий навчальний заклад, який пізніше став однією з найстаріших шкіл міста — школою №75;

1873 рік — Леві Штраус вперше представив світу блакитні джинси, які згодом перетворилися на культовий елемент світової моди;

1875 рік — у Парижі 17 держав уклали Метричну конвенцію, започаткувавши єдину метричну систему, що стала основою для всесвітньої стандартизації вимірювань;

1899 рік — Джекоб Герман став першим водієм у світі, якого заарештували за перевищення швидкості — його зафіксували на вулицях Нью-Йорка, рухаючись зі швидкістю 20 км/год;

1905 рік — у Києві урочисто відкрили Михайлівський механічний узвіз, що став важливим транспортним шляхом;

1927 рік — американський пілот Чарльз Ліндберг здійснив перший у світі безпосадковий переліт через Атлантичний океан, встановивши новий рівень авіації;

1961 рік — засновано Шевченківську премію — найпрестижнішу відзнаку в галузі культури та мистецтва України;

1961 рік — у Львові суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари за створення Української робітничо-селянської спілки; його соратники отримали різні терміни ув’язнення;

1980 рік — на референдумі в канадській провінції Квебек майже 60% виборців висловилися проти відокремлення від Канади, зберігши єдність країни;

1985 рік — Ізраїль, під контролем Міжнародного комітету Червоного Хреста, звільнив 1150 ув’язнених у рамках обміну на трьох останніх ізраїльських солдатів, захоплених палестинцями;

2005 рік — незалежна Україна дебютувала на Каннському кінофестивалі: світова прем’єра документального фільму Ігоря Стрембіцького “Подорожні” здобула “Золоту пальмову гілку”;

2009 рік — у фіналі Кубку УЄФА ”Шахтар” (Донецьк) обіграв “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії турніру трофею;

2019 рік — відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського;

2022 рік — у контексті війни Росія повністю окупувала Маріуполь, що стало однією з ключових трагедій конфлікту на сході України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.