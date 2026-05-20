З 20 травня скасовано всі обмеження на перетин кордону для жінок – набрали чинності зміни

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок на держслужбі.

Як розповідала «Судово-юридична газета», уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.

Відсьогодні, тобто з 20 травня, набрали чинності зміни до Правил перетину кордону,затверджених Постановою № 57, в частині внесення змін до пункту 2-14 цих Правил.

Зокрема, уряд постановою від 15 травня 2026 року № 623 зняв обмеження з осіб із числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

У ДПСУ вказали, що вже розпочали застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Обмеження на перетин державного кордону більше не застосовуватимуться до жінок, які працюють в органах влади, судах та державних підприємствах.

15 травня про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, зміни стосуються жінок, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах, а також у судах.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», - повідомила вона.

Перед цим, як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні набула чинності інша урядова постанова № 587, якою внесли зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Таким чином, Кабмін спростив порядок виїзду за кордон лише для деяких категорій жінок-посадовиць.

Як зазначала щодо нововведень очільниця уряду Юлія Свириденко: працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.

Водночас нормативні зміни не стосувалися жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та державних підприємствах.

