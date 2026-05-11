Кабмін спростив порядок виїзду за кордон для деяких категорій жінок-посадовиць

В Україні набула чинності урядова постанова № 587, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Як зазначала щодо нововведень очільниця уряду Юлія Свириденко: працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.

Водночас нормативні зміни не стосуються жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та державних підприємствах.

Згідно з вимогами постанови, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та керівники суб’єктів господарювання зобов’язані у триденний строк подати до Адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження щодо виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

У ДПСУ додали, що надалі, у разі кадрових змін, оновлену інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя ухвалила публічне звернення до Кабінету Міністрів щодо врегулювання питання перетинання державного кордону невійськовозобов’язаними жінками – публічними службовцями та жінками-суддями.

