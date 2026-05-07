Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам у держсекторі – перелік посадовців і умови
Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок, які працюють у державному секторі, під час дії воєнного стану. Відтак, уряд вніс зміни до пункту 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Метою рішення визначено лібералізацію державної політики у сфері перетину кордону та розширення кола осіб, які можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного або надзвичайного стану.
Нові умови виїзду
Згідно з оновленими правилами, виїзд з України для осіб, визначених у пункті 2-14, як і раніше, можливий виключно у службові відрядження. Такі обмеження поширюються як на чоловіків, так і на жінок.
Водночас передбачено, що жінки, які підпадають під дію цього пункту, зможуть перетинати державний кордон безперешкодно, за винятком окремо визначених категорій посадовців.
Кого не стосуються послаблення
Винятки з можливості безперешкодного виїзду стосуються широкого переліку державних посад і керівних позицій. Зокрема, обмеження залишаються для:
- членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
- Державного секретаря Кабінету Міністрів та його заступників;
- керівництва Апарату Верховної Ради України;
- керівництва Офісу Президента України та допоміжних органів, утворених Президентом;
- керівництва Служби безпеки України;
- членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії та інших державних колегіальних органів;
- Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та його представників;
- керівництва Національного банку України;
- Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників;
- суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;
- прокурорів Офісу Генерального прокурора;
- керівників державних органів із загальнодержавною юрисдикцією та їх заступників;
- голів місцевих рад і керівництва органів місцевого самоврядування;
- керівників державних унітарних підприємств і господарських товариств із державною часткою 50% і більше, а також їх виконавчих органів;
- керівництва дочірніх підприємств таких товариств.
