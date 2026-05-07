  1. В Україні

Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам у держсекторі – перелік посадовців і умови

12:40, 7 травня 2026
Оновлені норми дозволяють частині жінок у держсекторі безперешкодно перетинати кордон, але для топпосадовців і керівників державних органів обмеження збережено.
Фото: Pexels
Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок, які працюють у державному секторі, під час дії воєнного стану. Відтак, уряд вніс зміни до пункту 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Метою рішення визначено лібералізацію державної політики у сфері перетину кордону та розширення кола осіб, які можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного або надзвичайного стану.

Нові умови виїзду

Згідно з оновленими правилами, виїзд з України для осіб, визначених у пункті 2-14, як і раніше, можливий виключно у службові відрядження. Такі обмеження поширюються як на чоловіків, так і на жінок.

Водночас передбачено, що жінки, які підпадають під дію цього пункту, зможуть перетинати державний кордон безперешкодно, за винятком окремо визначених категорій посадовців.

Кого не стосуються послаблення

Винятки з можливості безперешкодного виїзду стосуються широкого переліку державних посад і керівних позицій. Зокрема, обмеження залишаються для:

  • членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
  • Державного секретаря Кабінету Міністрів та його заступників;
  • керівництва Апарату Верховної Ради України;
  • керівництва Офісу Президента України та допоміжних органів, утворених Президентом;
  • керівництва Служби безпеки України;
  • членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії та інших державних колегіальних органів;
  • Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та його представників;
  • керівництва Національного банку України;
  • Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;
  • голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників;
  • суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;
  • прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • керівників державних органів із загальнодержавною юрисдикцією та їх заступників;
  • голів місцевих рад і керівництва органів місцевого самоврядування;
  • керівників державних унітарних підприємств і господарських товариств із державною часткою 50% і більше, а також їх виконавчих органів;
  • керівництва дочірніх підприємств таких товариств.







Судово-юридична газета

