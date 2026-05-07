Правительство разрешило выезд за границу женщинам, работающим в государственном секторе – перечень должностных лиц и условия

Обновленные нормы позволяют части женщин, работающих в государственном секторе, беспрепятственно пересекать границу, однако для топ-чиновников и руководителей государственных органов ограничения сохранены.

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин, работающих в государственном секторе, во время действия военного положения. Таким образом, правительство внесло изменения в пункт 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Целью решения определена либерализация государственной политики в сфере пересечения границы и расширение круга лиц, которые могут выезжать за пределы Украины во время действия военного или чрезвычайного положения.

Новые условия выезда

Согласно обновленным правилам, выезд из Украины для лиц, определенных в пункте 2-14, как и ранее, возможен исключительно в служебные командировки. Такие ограничения распространяются как на мужчин, так и на женщин.

В то же время предусмотрено, что женщины, подпадающие под действие этого пункта, смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, за исключением отдельно определенных категорий должностных лиц.

Кого не касаются послабления

Исключения из возможности беспрепятственного выезда касаются широкого перечня государственных должностей и руководящих позиций. В частности, ограничения остаются для:

членов Кабинета Министров Украины, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей;

государственного секретаря Кабинета Министров и его заместителей;

руководства Аппарата Верховной Рады Украины;

руководства Офиса Президента Украины и вспомогательных органов, созданных Президентом;

руководства Службы безопасности Украины;

членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и других государственных коллегиальных органов;

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и его представителей;

руководства Национального банка Украины;

Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместителей;

глав местных государственных администраций, их заместителей;

судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины;

прокуроров Офиса Генерального прокурора;

руководителей государственных органов с общегосударственной юрисдикцией и их заместителей;

глав местных советов и руководства органов местного самоуправления;

руководителей государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей 50% и более, а также их исполнительных органов;

руководства дочерних предприятий таких обществ.

