Верховная Рада во время тревоги в Киеве приняла закон о публичных закупках: «за» проголосовали 245 депутатов

Верховная Рада приняла новый Закон «О публичных закупках» для гармонизации с нормами ЕС.

Верховная Рада приняла Закон «О публичных закупках» № 11520, который предусматривает комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и требований интеграции в Европейский Союз.

Проголосовать депутаты смогли уже во время воздушной тревоги. В то же время документ удалось поддержать. За него отдали голоса 245 народных избранников.

Документ является одним из ключевых евроинтеграционных актов и важной составляющей переговорного процесса по приобретению Украиной членства в Европейском Союзе.

Его положения направлены на имплементацию европейских стандартов в сфере публичных закупок, дальнейшее приближение национального законодательства к праву Европейского Союза и гармонизацию законодательства Украины с правом ЕС.

Главным по обработке законопроекта о публичных закупках был Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект № 11520 «О публичных закупках».

«Это не просто техническое обновление Prozorro – это глобальное изменение правил игры, где в фокусе интересы и возможности украинского бизнеса. Также это переход от временных военных адаптаций к стабильному законодательному фундаменту», - заявили в Минэкономики.

Что получит украинский бизнес?

Законопроект №11520 существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и убирает устаревшую бюрократию:

Пересмотр механизма разделения предмета закупки на лоты

Закон четко урегулирует механизм разделения крупных закупок на лоты. Это не позволит крупным игрокам забирать все заказы и откроет двери небольшим региональным компаниям для участия в масштабных тендерах.

Возможность предлагать собственные решения (альтернативные тендерные предложения)

Впервые бизнес сможет подавать варианты своих решений (если это предусмотрено заказчиком). То есть, если у вас есть технологически лучшее или более выгодное альтернативное решение, вы сможете предложить его на тендере.

Гибкие инструменты для долгосрочного сотрудничества

Обновленные правила использования рамочных соглашений и динамических систем закупок позволят компаниям планировать свою работу заранее, поставляя стандартизированные товары без постоянного сбора пакетов документов с нуля.

Урегулирование субподряда

Взаимоотношения с субподрядчиками и соисполнителями теперь четко урегулированы на уровне закона. Это делает работу в крупных проектах безопасной и юридически защищенной для каждого участника цепочки.

Почему это важно для евроинтеграции и международного сотрудничества?

Приближение к стандартам ЕС

Законопроект направлен на имплементацию Директивы 2014/24/EU. Публичные закупки являются частью первого, базового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Доверие доноров и развитие партнерства

Для партнеров принятие закона — показатель того, что восстановление Украины происходит по самым высоким мировым стандартам прозрачности. Это откроет путь к масштабному привлечению иностранных инвестиций, финансированию проектов восстановления, где украинский бизнес будет играть ключевую роль.

Привлечение масштабной финансовой поддержки (DPO Всемирного банка)

Принятие закона является частью более широкого пакета институциональных реформ, которые Украина реализует в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, успешное продвижение таких реформ открывает доступ к финансированию в рамках Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO) Всемирного банка в размере 3,4 млрд долл. США. Полученные средства направляются непосредственно в общий фонд госбюджета для покрытия первоочередных социальных и гуманитарных расходов, что позволяет поддерживать стабильность экономики, пока бизнес адаптируется к новым европейским стандартам.

