  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

15:21, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.
Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия уволил Наталью Крючко с должности судьи Подольского районного суда города Полтавы на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основанием для увольнения стало решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 17 ноября 2025 года, которой судья была привлечена к дисциплинарной ответственности и к ней применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Материалы о дисциплинарной ответственности судьи Крючко поступили в Высший совет правосудия по жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В жалобе шла речь о фактах внесудебного общения судьи, что могло свидетельствовать о вмешательстве в деятельность суда и нарушении принципов беспристрастности.

Дисциплинарная палата установила в действиях судьи Натальи Крючко составы дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктами 3 и 6 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». В частности, речь шла о поведении, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия, а также о непредоставлении Высшему совету правосудия и Генеральному прокурору информации о случаях вмешательства в деятельность судьи.

По выводам палаты, судья имела внесудебные контакты: обсуждала материалы гражданского дела с адвокатом, а также дело об административном правонарушении — с судьями Полтавского апелляционного суда. Такие действия, по мнению дисциплинарного органа, свидетельствуют о сознательном, предвзятом и умышленном нарушении норм судейской этики, вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности судьи и подрывают общественное доверие к суду.

Высший совет правосудия поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья НАБУ САП Полтава увольнение ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации
Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

ВСП приостановил рассмотрение кандидатуры судьи Евгения Новицкого в Барановский райсуд из-за вопросов к декларации и доходам

ВСП рекомендовал Президенту назначить Ярослава Бондарчука судьей Ямпольского районного суда и отложил рассмотрение вопроса о назначении Евгения Новицкого.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]