Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

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Высший совет правосудия уволил Наталью Крючко с должности судьи Подольского районного суда города Полтавы на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Основанием для увольнения стало решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 17 ноября 2025 года, которой судья была привлечена к дисциплинарной ответственности и к ней применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Материалы о дисциплинарной ответственности судьи Крючко поступили в Высший совет правосудия по жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В жалобе шла речь о фактах внесудебного общения судьи, что могло свидетельствовать о вмешательстве в деятельность суда и нарушении принципов беспристрастности.

Дисциплинарная палата установила в действиях судьи Натальи Крючко составы дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктами 3 и 6 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». В частности, речь шла о поведении, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия, а также о непредоставлении Высшему совету правосудия и Генеральному прокурору информации о случаях вмешательства в деятельность судьи.

По выводам палаты, судья имела внесудебные контакты: обсуждала материалы гражданского дела с адвокатом, а также дело об административном правонарушении — с судьями Полтавского апелляционного суда. Такие действия, по мнению дисциплинарного органа, свидетельствуют о сознательном, предвзятом и умышленном нарушении норм судейской этики, вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности судьи и подрывают общественное доверие к суду.

Высший совет правосудия поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи.

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