Верховная Рада обновила состав ряда парламентских комитетов

В составе Комитетов Верховной Рады провели изменения.

Верховная Рада приняла постановление № 15206 об изменениях в составе парламентских комитетов. Инициативу 27 мая поддержали 266 депутатов.

В соответствии с решением парламента, в состав комитетов включен ряд народных депутатов.

В частности, Сергея Карабуту избрали членом Комитета по вопросам экономического развития, Елену Киевец — членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Сергея Мельника — членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Олесю Отраднову — членом Комитета по вопросам правовой политики, а Дмитрия Слинько — членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

