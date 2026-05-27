  В Украине

Самая дорогая земля — в Ивано-Франковской и Киевской областях: в каких регионах украинцы скупают гектары

11:41, 27 мая 2026
Какие регионы лидируют по сделкам и рекордным ценам.
В Украине с момента открытия рынка сельскохозяйственной земли заключено 501 619 сделок купли-продажи на общую сумму 49,7 млрд грн. Общая площадь проданных участков составляет 977,2 тыс. гектаров.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные о функционировании рынка земли.

Как отмечают в Опендатабот, в 2025 году зафиксирована рекордная активность — 131,3 тыс. сделок, что на 13% больше, чем годом ранее. В то же время общая сумма сделок выросла на 43% — до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году — уже 61,8 тыс. грн. Таким образом, земля за год подорожала почти на треть.

Рынок земли продолжил дорожать и в 2026 году. Только за первые 4 месяца украинцы заключили 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн. Хотя сделок стало меньше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость земли продолжила стремительно расти и достигла 75,1 тыс. грн/га. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Самым дорогим месяцем 2026 года стал январь, когда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. Наибольшее количество сделок было заключено в марте — 12 276.

Наивысшие цены на землю фиксируются в западных и центральных регионах. Лидером является Ивано-Франковская область со средней ценой 179,6 тыс. грн за гектар. Далее — Киевская (178,2 тыс. грн/га), Львовская (153,4 тыс. грн/га), Тернопольская (120 тыс. грн/га) и Винницкая (93,4 тыс. грн/га).

Самая низкая стоимость земли наблюдается в прифронтовых и южных регионах.

Наиболее активно землю продают в центральных и северных регионах страны. Лидерами по количеству сделок с начала года стали Винницкая область (3 416), Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905).

