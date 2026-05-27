Найдорожча земля — на Франківщині та Київщині: в яких регіонах українці скуповують гектари

Які регіони лідирують за угодами та рекордними цінами.

В Україні з моменту відкриття ринку сільськогосподарської землі укладено 501 619 угод купівлі-продажу на загальну суму 49,7 млрд грн. Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. гектарів.

Як вказують в Опендатабот, у 2025 році зафіксовано рекордну активність — 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж роком раніше. Водночас загальна сума угод зросла на 43% — до 18 млрд грн. Якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році — вже 61,8 тис. грн. Таким чином, земля за рік подорожчала майже на третину.

Ринок землі продовжив дорожчати й у 2026 році. Лише за перші 4 місяці українці уклали 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Хоча угод й поменшало на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вартість землі продовжила стрімко рости й сягла 75,1 тис. грн/га. Це на 26% більше, ніж роком раніше.

Найдорожчим місяцем 2026 року став січень, коли середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. Найбільша кількість угод була укладена у березні — 12 276.

Найвищі ціни на землю фіксуються у західних та центральних регіонах. Лідером є Івано-Франківська область із середньою ціною 179,6 тис. грн за гектар. Далі — Київська (178,2 тис. грн/га), Львівська (153,4 тис. грн/га), Тернопільська (120 тис. грн/га) та Вінницька (93,4 тис. грн/га).

Найнижча вартість землі спостерігається у прифронтових та південних регіонах.

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни. Лідерами за кількістю угод від початку року стали Вінницька область (3 416), Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905).

