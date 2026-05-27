  1. В Україні

Найдорожча земля — на Франківщині та Київщині: в яких регіонах українці скуповують гектари

11:41, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які регіони лідирують за угодами та рекордними цінами.
Найдорожча земля — на Франківщині та Київщині: в яких регіонах українці скуповують гектари
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з моменту відкриття ринку сільськогосподарської землі укладено 501 619 угод купівлі-продажу на загальну суму 49,7 млрд грн. Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. гектарів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це свідчать оприлюднені дані щодо функціонування ринку землі.

Як вказують в Опендатабот, у 2025 році зафіксовано рекордну активність — 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж роком раніше. Водночас загальна сума угод зросла на 43% — до 18 млрд грн. Якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році — вже 61,8 тис. грн. Таким чином, земля за рік подорожчала майже на третину.

Ринок землі продовжив дорожчати й у 2026 році. Лише за перші 4 місяці українці уклали 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Хоча угод й поменшало на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вартість землі продовжила стрімко рости й сягла 75,1 тис. грн/га. Це на 26% більше, ніж роком раніше.

Найдорожчим місяцем 2026 року став січень, коли середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. Найбільша кількість угод була укладена у березні — 12 276.

Найвищі ціни на землю фіксуються у західних та центральних регіонах. Лідером є Івано-Франківська область із середньою ціною 179,6 тис. грн за гектар. Далі — Київська (178,2 тис. грн/га), Львівська (153,4 тис. грн/га), Тернопільська (120 тис. грн/га) та Вінницька (93,4 тис. грн/га).

Найнижча вартість землі спостерігається у прифронтових та південних регіонах.

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни. Лідерами за кількістю угод від початку року стали Вінницька область (3 416), Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ ринок землі земля

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Deepfake-атаки на українців: шахраї клонують голоси родичів за допомогою ШІ

Шахраї дедалі частіше використовують deepfake голосів родичів для виманювання грошей, тоді як українське законодавство лише починає адаптуватися до таких цифрових загроз.

Відпустка для військових через народження дитини: коли можуть не відпустити навіть за законом

Сімейні обставини можуть бути підставою для відпустки військовослужбовця, однак рішення ухвалюється з урахуванням служби.

ЄСПЛ проти надмірної застави: чому суд має враховувати реальні статки підозрюваного

Чи може держава вимагати 20 мільйонів гривень від підозрюваного, який розпродає майно зі знижкою, щоб виконати рішення суду.

Чи має ФОП під час догляду за дитиною платити ЄСВ, якщо держава вже робить це за нього

За якої умови підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе.

Пріоритет відставки та лікарняні: ВРП поставила на паузу звільнення суддів попри висновки ВККС

Вища рада правосуддя перенесла розгляд одразу трьох справ про звільнення суддів,яких ВККС раніше визнала такими, що не відповідають займаним посадам

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]