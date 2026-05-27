Бізнесу не зможуть відмовляти у податковому кредиті через один показник: в Раді готують зміни

В Україні хочуть чітко визначити, коли податкова не зможе позбавляти бізнес права на податковий кредит.

В Україні можуть змінити правила формування податкового кредиту з ПДВ для бізнесу. Депутати зареєстрували законопроєкт, який має унеможливити ситуації, коли підприємствам відмовляють у податковому кредиті через відсутність у бухгалтерському обліку залишків незавершеного виробництва наприкінці року.

Автори документа наголошують: сама по собі відсутність таких показників не свідчить про порушення або ведення діяльності поза межами господарської. Ініціативу підготували з урахуванням правової позиції Верховного Суду, який уже висловився з цього питання у судовій практиці.

Які зміни до податкового кредиту пропонують у Раді

Ініціатори законопроєкту №15275 пропонують доповнити пункт 198.5 статті 198 Податкового кодексу новим абзацом.

У ньому зазначається, що відсутність показників щодо залишків незавершеного виробництва товарів у бухгалтерському обліку станом на кінець звітного року не може свідчити про здійснення діяльності поза межами господарської діяльності або бути підставою для позбавлення права на податковий кредит.

Податковий кредит з ПДВ: чому виникла необхідність у змінах

У пояснювальній записці автори документа наголошують, що чинне податкове законодавство визначає право на податковий кредит через реальність господарських операцій, наявність первинних документів, податкових накладних та ділової мети операцій.

Також у документі нагадується, що формально оформлені первинні документи або сам факт оплати не можуть бути достатньою підставою для податкового кредиту без фактичного здійснення господарської операції.

Верховний Суд пояснив, коли не можна відмовляти у податковому кредиті

Законопроєкт ґрунтується на правовій позиції Верховний Суд, викладеній у постанові від 2 липня 2025 року у справі №160/9737/24.

Суд дійшов висновку, що норми Податкового кодексу не ставлять виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у залежність від наявності або відсутності залишків незавершеного виробництва на рахунках бухгалтерського обліку.

У постанові також зазначено, що Податковий кодекс визначає інші юридично значимі обставини для виникнення права на податковий кредит, а сама відсутність залишків незавершеного виробництва не може автоматично спричиняти негативні податкові наслідки для платника податків.

Як законопроєкт про ПДВ може вплинути на бізнес і податкові перевірки

Автори законопроєкту вважають, що ухвалення змін допоможе забезпечити реалізацію права платників податків на отримання податкового кредиту та усунути неоднозначне трактування норм під час податкових перевірок.

У пояснювальній записці також зазначено, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

Документ передбачає, що у разі ухвалення закон набере чинності наступного дня після його офіційного опублікування.

