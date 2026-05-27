  1. В Украине

Законопроект о порядке исключения женщин из воинского учета предлагают отклонить

10:32, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ВРУ внесли постановление об отклонении законопроекта 15116 относительно процедуры исключения из воинского учета женщин, взятых на него с нарушением законодательства.
Законопроект о порядке исключения женщин из воинского учета предлагают отклонить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парламенте зарегистрировали проект постановления №15116/П об отклонении законопроекта относительно изменений в статью 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» касательно процедуры исключения из воинского учета женщин, которые были поставлены на учет с нарушением законодательства. Речь идет о законопроекте 15116.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Объяснительная записка к инициативе пока не обнародована.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», профильный Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять в целом альтернативный законопроект №15116-1, который предлагает урегулировать процедуру исключения из воинского учета женщин, поставленных на него с нарушением законодательства. Документ рекомендуют принять за основу и в целом.

В то же время, несмотря на общую поддержку идеи урегулирования ситуаций с ошибочным постановкой женщин на воинский учет, парламентские эксперты обращают внимание на ряд существенных недостатков законопроекта №15116-1.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Парламент ТЦК мобилизация воинский учет военный учет женщин

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Должен ли ФЛП при уходе за ребенком платить ЕСВ, если государство уже делает это за него

При каком условии предприниматели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

Приоритет отставки и больничные: ВСП поставила на паузу увольнение судей вопреки выводам ВККС

Высший совет правосудия перенес рассмотрение сразу трех дел об увольнении судей, которых ВККС ранее признала не соответствующими занимаемым должностям

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]