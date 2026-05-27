  1. В Украине

Миссия МВФ прибыла в Киев для первого пересмотра программы финансирования для Украины на $8,1 млрд

10:04, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Миссию возглавляет Гэвин Грей.
Миссия МВФ прибыла в Киев для первого пересмотра программы финансирования для Украины на $8,1 млрд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для проведения первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) для Украины объемом $8,1 млрд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тофано.

Миссию возглавляет Гэвин Грей. В рамках визита представители Фонда проведут серию встреч с властями Украины и партнерами.

Основной фокус дискуссии — макроэкономическая политика и ключевые структурные реформы.

Министр финансов Сергей Марченко отметил ранее, что в ходе переговоров, среди прочего, планируется обсуждение изменений в госбюджет, в частности, по увеличению выплат военнослужащим.

Напомним, что отношения Украины с Фондом определяет Меморандум об экономической и финансовой политике (МЭФП), который предусматривает выполнение четких структурных реформ в установленные сроки. Новую 48-месячную программу сотрудничества стороны согласовали в феврале 2026 года на основе предыдущего опыта взаимодействия, когда программа проходила рекордное количество пересмотров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина МВФ денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Должен ли ФЛП при уходе за ребенком платить ЕСВ, если государство уже делает это за него

При каком условии предприниматели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

Приоритет отставки и больничные: ВСП поставила на паузу увольнение судей вопреки выводам ВККС

Высший совет правосудия перенес рассмотрение сразу трех дел об увольнении судей, которых ВККС ранее признала не соответствующими занимаемым должностям

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Верховный Суд определил, как покупателю квартиры защитить права, если застройщик поднял цену после оплаты из-за «роста цен»

Полтавский застройщик требовал от покупателя еще сотни тысяч гривен после полной оплаты квартиры: что решил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]