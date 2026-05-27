Миссия МВФ прибыла в Киев для первого пересмотра программы финансирования для Украины на $8,1 млрд

Миссию возглавляет Гэвин Грей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для проведения первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) для Украины объемом $8,1 млрд.

Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тофано.

Миссию возглавляет Гэвин Грей. В рамках визита представители Фонда проведут серию встреч с властями Украины и партнерами.

Основной фокус дискуссии — макроэкономическая политика и ключевые структурные реформы.

Министр финансов Сергей Марченко отметил ранее, что в ходе переговоров, среди прочего, планируется обсуждение изменений в госбюджет, в частности, по увеличению выплат военнослужащим.

Напомним, что отношения Украины с Фондом определяет Меморандум об экономической и финансовой политике (МЭФП), который предусматривает выполнение четких структурных реформ в установленные сроки. Новую 48-месячную программу сотрудничества стороны согласовали в феврале 2026 года на основе предыдущего опыта взаимодействия, когда программа проходила рекордное количество пересмотров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.